Președintele Camerei Deputaților: Proiectele susținute de Patriarhul Daniel au un aport unic pentru construirea binelui comun

Președintele Camerei Deputaților, Sorin-Mihai Grindeanu, i-a transmis miercuri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

„În această perioadă, când suntem chemați la mai multă deschidere spre dialog, solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie, inițiativele și proiectele remarcabile pe care le susțineți, precum și răspunsurile și demersurile prompte față de provocările și transformările actuale, pe care le promovați cu înțelepciune și spirit vizionar, au un aport unic pentru construirea binelui comun și a păcii sociale, în jurul valorilor moral-spirituale perene”, i-a scris Sorin-Mihai Grindeanu Patriarhului României.

Text integral:

Preafericirea Voastră,

Permiteți-mi să vă adresez, cu ocazia aniversării Preafericirii Voastre, cele mai sincere felicitări, alături de cele mai bune urări de sănătate, împliniri și slujire îndelungată în misiunea deosebită care vă este încredințată.

La acest ceas de sărbătoare, sunt onorat să vă reînnoiesc profunda prețuire pentru angajamentul susținut și implicarea neobosită de care dați permanent dovadă, în scopul consolidării rolului central și al contribuției valoroase a Bisericii Ortodoxe Române la dimensiunile importante ale vieții publice.

În această perioadă, când suntem chemați la mai multă deschidere spre dialog, solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie, inițiativele și proiectele remarcabile pe care le susțineți, precum și răspunsurile și demersurile prompte față de provocările și transformările actuale, pe care le promovați cu înțelepciune și spirit vizionar, au un aport unic pentru construirea binelui comun și a păcii sociale, în jurul valorilor moral-spirituale perene.

La aceste gânduri doresc să adaug și întreaga apreciere pentru parteneriatul și conlucrarea cu autoritățile publice, care întăresc prezența Bisericii atât în momentele semnificative, cât și în problemele de fiecare zi ale vieții noastre sociale, așa cum a fost consacrată de-a lungul istoriei.

În acest spirit de prețuire a trecutului, de respect față de fundamentul solid generat de tradiție, în deplină responsabilitate față de imperativele atât de complexe ale prezentului, dar și în direcția efortului comun de a construi o lume mai bună pentru generațiile de acum și cele care vor veni, vă asigurăm, în continuare, de întreaga susținere, pentru a duce mai departe activitatea exemplară a Preafericirii Voastre, spre folosul poporului român, de acasă și de peste hotare.

Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mulți și binecuvântați ani!

Cu înaltă considerație,

Sorin-Mihai Grindeanu

Președintele Camerei Deputaților

Foto credit: Arhiva Basilica.ro