400 tineri din eparhia Craiovei au plantat copaci în memoria copiilor nenăscuți și au alergat la Crosul pentru Viață

300 de elevi și profesori de la școli din județul Dolj au participat vineri la activitatea de împădurire „Plantează un copac în memoria copiilor care nu au avut șansa să se nască”. Sâmbătă, la Craiova a avut loc și ediția locală a Crosului pentru Viață, care a atras aproximativ 100 de copii și tineri.

Evenimentele, organizate de Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei în parteneriat cu instituții locale și asociații, fac parte din Luna pentru Viață 2026 în eparhie, care culminează cu Marșul pentru Viață 2026 organizat la Craiova și în alte cinci localități din eparhie.

Activitatea de împădurire a reunit 300 de copii, părinți și profesori și s-a desfășurat în apropierea Mănăstirii Maglavit din județul Dolj. A fost organizată în parteneriat cu Ocolul Silvic Eparhial, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Protoieria Băilești, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) Craiova și Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) Craiova.

În deschidere, Părintele Cătălin Neacșu, Protopop de Băilești, a subliniat importanța implicării în fapte care lasă urme durabile în timp.

Copiii, răsadul lumii de mâine

„Fiecare dintre noi ar trebui ca, în anii pe care Dumnezeu ni i-a dat, să lăsăm ceva în urmă. Sădirea unui pom înseamnă începutul unei vieți noi. Vă felicităm și vă dorim să creșteți la fel de frumoși și sănătoși ca un copac!”

Părintele protopop a numit copiii „răsadul acestei lumi” și i-a felicitat pe profesorii implicați și pe organizatori. Lista școlilor organizatoare se găsește pe site-ul eparhial.

Participanții au plantat 1600 de puieți în memoria copiilor care nu au apucat să se nască din cauza lipsei de sprijin și de asumare a responsabilității. Activitatea a amintit că, așa cum avem o responsabilitate față de mediul înconjurător, avem și responsabilitatea de a ne implica în apărare vieții celor mai vulnerabili dintre oameni, copiii nenăscuți.

Programul zilei a cuprins momente de reflecție și comuniune, o agapă și o drumeție la Mănăstirea Maglavit, unde maica stareță Maria le-a adresat copiilor un cuvânt de învățătură plin de căldură și profunzime, subliniind importanța cultivării valorilor credinței și ale unei vieți curate încă din copilărie.

Crosul pentru Viață 2026 la Craiova

Sâmbătă, aproximativ 100 de copii, tineri și părinți au participat la a patra ediție a Crosului pentru Viață de la Craiova, organizat în Parcul Tineretului din municipiu în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația Vasiliada, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”, ASCOR Craiova și ATOR Craiova.

Alexandra Zanea, președinta ASCOR Craiova, a prezentat scopul evenimentului, subliniind importanța acestuia ca expresie a solidarității, a responsabilității și a prețuirii darului vieții.

Viața umană, valoroasă din momentul concepției

„În Luna pentru Viață suntem chemați să ne oprim din agitația zilnică și să reflectăm la darul cel mai de preț pe care îl avem: viața. Viața este începutul fiecărei speranțe, este locul în care se nasc visele, iubirea, credința și viitorul nostru”, a spus Alexandra Zanea.

„Fiecare dintre noi a fost cândva un început fragil, o promisiune, o șansă. Și tocmai de aceea, fiecare viață merită ocrotită, respectată și iubită. Noi alegem astăzi să fim glas pentru cei care nu pot vorbi. Alegem să spunem că viața este valoroasă în orice moment al ei – de la început și până la sfârșit.”

Crosul a inclus mai multe curse adaptate diferitelor categorii de vârstă: Cursa Familiei (400 m), destinată părinților și copiilor, Cursa Copiilor (700 m), adresată elevilor de gimnaziu, și Cursa Open (1200 m), deschisă adolescenților, tinerilor și adulților.

6 Marșuri pentru Viață în eparhie

Punctul culminant al Lunii pentru Viață 2026 în Arhiepiscopia Craiovei este Marșul pentru Viață, organizat în tot mai multe comunități de la un an la altul.

La parohia gorjeană Albeni, Marșul pentru Viață a avut loc deja duminică, pe traseul dintre biserica filiei din Mirosloveni, jud. Gorj, și biserica parohială.

Urmează patru Marșuri pentru Viață organizate sâmbătă, 28 martie, la Craiova (12:30, de la Biserica Madona Dudu), Motru (12:00, de la Catedrală), Măceșu de Sus, jud. Dolj, și Polovragi, jud. Gorj (12:00, de la bisericile parohiale).

Foto credit: Mitropolia Olteniei