Peste 700 de persoane au donat sânge la apelul făcut de Universitatea Babeș-Bolyai

Peste 700 de persoane au donat sânge în cadrul unei campanii derulate între 8 și 12 aprilie de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Campania face parte din programul strategic UBBMed, lansat la finalul anului 2023 de Universitatea Babeș-Bolyai în vederea implicării active în dezvoltarea politicilor publice și a cercetărilor avansate în domeniul sănătății.

„Ne bucură că numărul donatorilor a crescut de la an la an, iar oamenii au înțeles cât e de important să doneze sânge. Nu doar pentru persoanele care au nevoie de el în spitale, ci și pentru donatori. Noi am ajuns acum la cea de-a 13-a ediție, iar ceea ce am încercat și credem că am și reușit a fost să organizăm mai mult decât o simplă campanie de donare de sânge”, afirmă reprezentanții UBB, într-un comunicat de presă.

„Ne-am dorit să informăm, să formăm un comportament constant în sensul donării de sânge și se pare că am reușit. Studenții noștri voluntari au fost prezenți la fiecare ediție, cu o săptămână înaintea eveimentului de donare, în toate facultățile și pe străzile din zona centrală a Clujului pentru a informa oamenii cu privire la desfășurarea campaniei și la beneficiile pe care le aduce donarea de sânge”.

Printre partenerii campaniei derulate de UBB se numără: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), FC Universitatea Cluj și Restaurantul Colegiul Academic.

Patriarhia Română este instituția cu cea mai mare contribuție la creșterea numărului donatorilor de sânge din țară. Numai 2% din populația României donează sânge, comparativ cu media de 10% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

În decursul anului precedent, prin Campania „Donează sânge, salvează o viață!”, Patriarhia Română a contribuit cu 2025 de litri de sânge.

Foto credit: Universitatea Babes-Bolyai