Peste 4.000 de tineri din Buzău și Vrancea au fost implicați într-un proiect catehetic dedicat Maicii Domnului

Manifestarea s-a desfășurat în perioada 1-14 august și a presupus organizarea a minimum trei cateheze și a unei activități practice în fiecare parohie participantă.

Activități catehetice

Parohiile participante au primit materiale catehetice construite în jurul unor teme precum „Maica Domnului – model de credință și ascultare”, „Maica Domnului – icoana curăției și a iubirii jertfelnice” și „Rugăciune către Maica Domnului – izvor de pace și nădejde”.

Printre propunerile transmise de Centrul Eparhial s-au numărat ateliere de pictură pe sticlă sau lemn, redactarea unor scrisori către Maica Domnului, concursuri de poezie, eseu și desen, ateliere de pricesne, pelerinaje și acțiuni filantropice pentru persoane vârstnice, singure sau aflate în dificultate.

Au fost organizate și ateliere biblice dedicate femeilor credincioase din Sfânta Scriptură, precum și seri duhovnicești pentru tineri, cu rugăciune, dialog și reflecție asupra rolului Maicii Domnului în viața creștinului.

Copiii și tinerii s-au implicat activ

În județul Buzău, proiectul a fost implementat în 174 de parohii, reunind 2.278 de beneficiari, iar în județul Vrancea au participat 123 de parohii, cu 1.765 de beneficiari.

Potrivit rapoartelor centralizate de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, copiii și tinerii s-au implicat activ în activitățile propuse și și-au exprimat dorința de a participa și la viitoarele proiecte catehetice ale Arhiepiscopiei.

Pentru implicarea lor, participanții vor fi recompensați de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei prin excursii culturale, tabere, pelerinaje și alte mobilități organizate de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei