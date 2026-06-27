Persoane private de libertate de la Penitenciarul Rahova și familiile lor s-au reunit într-o biserică din Bragadiru

Mai multe persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Rahova și membrii familiilor lor s-au reunit joi la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru.

În cadrul manifestării, a fost oficiată slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel de către preoții Cătălin Constantin Caucă și Grigore Alexandru. Momentul de rugăciune a fost urmat de o cateheză.

L-au descoperit pe Dumnezeu

Părintele Cătălin Constantin Caucă, slujitor al Capelei Penitenciarului București-Rahova, a explicat pentru Trinitas TV că întâlnirea a fost organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar din România.

Despre persoanele private de libertate implicate în activitate, preotul a afirmat că „sunt cei care au arătat o aplecare către cele duhovnicești, către biserică, dorința de reintegrare socială, dar mai mult decât atât, de reintegrare în firesc”.

„Mulți dintre ei se implică activ, dar sunt dintre ei și care nu au avut legătură cu Biserica înainte de a ajunge într-un penitenciar. Poate părea paradoxal, dar mulți dau slavă lui Dumnezeu că au ajuns într-un penitenciar pentru că acolo L-au descoperit pe Dumnezeu, acolo s-au putut lăsa de patimile și adicțiile pe care le aveau”, a afirmat slujitorul Capelei Penitenciarului București-Rahova.

Bucurie a reîntâlnirii

Părintele Grigore Alexandru, de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru, a arătat că evenimentul reprezintă un început al colaborării dintre parohie și Penitenciarul București-Rahova.

„Pentru noi a fost foarte importantă această intenție de colaborare, pentru că suntem la început și, mai ales, este o parohie tânără, cu oameni tineri. Fiecare prilej de a îmbogăți activitatea parohiei noastre reprezintă și pentru noi o încurajare de a aduce câte o părticică de bucurie celor care sunt în comunitatea noastră, dar și celor care pășesc în curtea parohiei”.

„Bucuria celor care au venit astăzi împreună cu aparținătorii lor și lacrimile de bucurie ale reîntâlnirii au fost acoperite și de această dragoste a lui Dumnezeu, împărtășită tuturor prin slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, a afirmat preotul.

La final, participanții au primit iconițe și cărți cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Serviciul Educație din cadrul Penitenciarului București-Rahova și face parte din programele de reintegrare socială și de consolidare a relațiilor familiale.

Foto credit: Trinitas TV