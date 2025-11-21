Patriarhul României îl felicită pe Arhiepiscopul Irineu la aniversarea a 35 de ani de arhierie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de felicitare Arhiepiscopului Irineu al Alba Iuliei cu ocazia aniversării a 35 de ani de arhierie.
„Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate”, se arată în mesajul Preafericirii Sale.
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost hirotonit arhiereu în data de 21 noiembrie 1990, fiind ales de Sfântul Sinod pentru postul de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În anul 2011 a fost ales și întronizat Arhiepiscop al Alba Iuliei.
Mesajul integral:
Bucureşti, 21 noiembrie 2025
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Alba-Iuliei
Înaltpreasfinţia Voastră,
Cu prilejul aniversării a 35 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de sănătate şi ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a clerului şi credincioşilor.
Hristos-Domnul, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi Arhiereul Cel veşnic, să vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei, bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!
Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate!
Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!
Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei