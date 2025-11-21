IPS Irineu al Alba Iuliei sărbătorește 35 de ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, împlineşte vineri, 21 noiembrie 2025, 35 ani de la hirotonia în demnitatea de episcop.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, din părinții Dumitru și Rozalia Pop, primind la Botez numele de Ionel. Școala elementară a urmat-o în comuna natală, între anii 1960-1968. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, în anul 1973.

După terminarea studiilor teologice seminariale, a fost recrutat în armată și a satisfăcut stagiul militar la o unitate de „Vânători de Munte” în orașul Sfântu Gheorghe, județul Covasna (1973-1974). În toamna anului 1974 a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a frecventat numai un singur an de studii (1974-1975), continuând apoi la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, unde, în vara anului 1978, și-a luat licența în Teologie.

La 1 august 1978, la vârsta de 25 de ani, a intrat în obștea Mânăstirii Sinaia din județul Prahova, unde a fost primit ca frate, de starețul de atunci, protosinghelul Calinic Argatu, actualul Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. În același an, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie 1978), primind la călugărie numele de Irineu. Peste doi ani, la aceeași sărbătoare (14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah de Prea Sfințitul Roman Ialomițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe lângă slujirea pastorală, a avut și ascultarea de ghid-muzeograf.

A urmat cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din București. între anii 1981-1984, având ca specializare principală disciplina Teologia Morală. La 10 iunie 1984 i-a fost acordat rangul de protosinghel. Între anii 1985- 1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale.

Reîntors în țară, la 30 august 1988, a revenit la Sfânta Mânăstire Sinaia, unde și-a reluat activitatea sacerdotală și muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat. A fost numit, la 9 iunie 1989, preot slujitor la catedrala patriarhală din București. I s-au încredințat, totodată, numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc.

La data de 26 octombrie 1989 a primit și rangul de arhimandrit, după care a fost numit în funcția de superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan și de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

Reîntors în România, a slujit puțin timp la catedrala patriarhală. În data de 4 octombrie 1990, a susținut teza de doctorat cu subiectul Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului fiind declarat „Doctor în teologie”, cu calificativul „excepțional”.

La scurt timp, în 30 octombrie 1990, în urma recomandării Arhiepiscopului Teofil Herineanu și la propunerea Sinodului Permanent al Mitropoliei Ardealului, Prea Cuviosul Arhimandrit Irineu Pop a fost numit de Sfântul Sinod al BOR episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. A primit titlul de „Bistrițeanul” și a fost hirotonit și instalat în catedrala eparhială din Cluj-Napoca, la 21 noiembrie, 1990. La 5 iulie 2011 a fost ales Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Foto credit: Basilica.ro