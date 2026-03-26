Patriarhul Justinian Marina pomenit la Mănăstirea Radu-Vodă | Foto

La Mănăstirea Radu Vodă din Capitală a avut loc joi, 26 martie 2026, o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Justinian Marina, la 49 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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