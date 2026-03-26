Patriarhul Justinian Marina pomenit la Mănăstirea Radu-Vodă | Foto

La Mănăstirea Radu Vodă din Capitală a avut loc joi, 26 martie 2026, o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Justinian Marina, la 49 de ani de la trecerea sa la Domnul.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Mănăstirea Radu Vodă din Capitală a avut loc joi, 26 martie 2026, o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Justinian Marina, la 49 de ani de la trecerea sa la Domnul.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Mai multe persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Rahova și membrii familiilor lor s-au reunit joi la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru. În cadrul manifestării, a fost oficiată slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru…
„Să ne rugăm pentru odihna binemeritată pe care o are un om care și-a îndeplinit datoria pe deplin”, a spus vineri seara Arhiepiscopul Timotei al Aradului la aducerea trupului neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul…
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat vineri slujba de înmormântare a lui Vasile Deac, fost primar al comunei Bogdan Vodă, cunoscut pentru demersurile sale de apărare a memoriei istorice în perioada regimului…
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat miercuri slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Duminica Sfinților Români” din Piatra Neamț. Comunitatea parohială este păstorită de părintele Andrei-Vasile…
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul va fi înmormântat marți la Mănăstirea Neamț, anunță Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului. Sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului va fi depus sâmbătă în Catedrala istorică din Arad, unde credincioșii…