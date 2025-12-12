Patriarhul Ecumenic despre dialogul iudeo-creștin ortodox: Ne întâlnim într-un câmp al învățării, încrederii și speranței

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a subliniat, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de dialog dintre iudaism și creștinismul ortodox, că relația dintre cele două tradiții religioase se construiește într-un spațiu al învățării, încrederii și speranței.

În cuvântul rostit luni la deschiderea celei de-a 12-a Consultări Academice Internaționale dintre Iudaism și Creștinismul Ortodox, Patriarhul Ecumenic a afirmat că „spațiul sacru nu este un muzeu al frumuseții. Nu este o fereastră lipsită de viață către trecut. El constituie o vocație morală și spirituală de a trăi credința noastră în lume”.

Referindu-se la sensul profund al cultului și al trăirii religioase, Sanctitatea Sa a subliniat că „experiența trupească din biserică – de la navele deschise care seamănă cu niște corăbii gata să-i poarte pe credincioși, până la posturile de rugăciune – ne amintește că închinarea nu este o fugă din lume, ci o transformare pentru binele lumii”.

Patriarhul Bartolomeu I a evidențiat punctul de convergență dintre cele două tradiții religioase.

„Spațiul sacru este inseparabil de responsabilitatea morală […] în ochii lui Dumnezeu, sfințenia autentică trebuie să fie exprimată prin dreptate și milă”.

Jumătate de secol de dialog

Consultarea academică s-a desfășurat la Geneva, în perioada 7–10 decembrie, fiind organizată de Patriarhia Ecumenică și Comitetul Evreiesc Internațional pentru Consultări Interreligioase (IJCIC). Evenimentul jubiliar a marcat aproape o jumătate de secol de relații academice și instituționale constante între cele două comunități religioase.

„Participanții au încheiat consultarea cu o profundă recunoștință pentru spiritul de comuniune și respect reciproc care a modelat zilele petrecute împreună. Convorbirile, experiențele împărtășite și momentele de învățare au creat un autentic sentiment de colaborare și de dialog reînnoit”, se arată în documentul comun redactat la finalul evenimentului, care poate fi consultat integral aici.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Gary Vachicouras