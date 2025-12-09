50 de ani de dialog iudeo-creștin ortodox, celebrați la o consultare globală în Geneva

Reprezentanți ai organizațiilor evreiești internaționale și ai Bisericilor Ortodoxe se reunesc în aceste zile la Geneva pentru a marca jumătate de secol de dialog oficial, într-o consultare globală dedicată consolidării relațiilor și definirii direcțiilor comune pentru viitor.

A 12-a Consultare Academică Internațională între Iudaism și Creștinismul Ortodox este organizată de Comitetul Evreiesc Internațional pentru Consultări Interreligioase (IJCIC), împreună cu Comisia Sinodală pentru Probleme Intercreștine și Interreligioase a Patriarhiei Ecumenice.

Tema ediției din acest an este „Sfințenia: dar și chemare”, un subiect care invită la reflecție comună asupra responsabilității morale și spirituale împărtășite de cele două tradiții religioase.

La această consultare participă și Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, alături de reprezentanți din peste 20 de țări.

În slujba binelui comun

Biserica Ortodoxă Română este reprezentată la întâlnire de Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, care a transmis și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către participanți.

Patriarhul României a subliniat dimensiunea etică și spirituală a dialogului: „Adevărata sfințenie nu duce niciodată la excludere, rivalitate sau dominație, ci ne cheamă la pace, ospitalitate și împăcare”.

De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat potențialul dialogului iudeo-creștin ortodox de a genera o colaborare profundă în slujirea binelui comun.

„Dialogul dintre iudaism și creștinismul ortodox poate inspira un simț mai profund al responsabilității pentru sfințirea vieții și a lumii, amintindu-ne că sfințenia este deopotrivă dar dumnezeiesc și vocație a omului”.

Programul consultării

Programul consultării este structurat în trei sesiuni tematice dedicate înțelegerii spațiului sacru în iudaism și creștinismul ortodox: ce face un spațiu sfânt, relația dintre spațiu, identitate și putere, și sfințenia trăită dincolo de locurile consacrate, precum în pelerinaje sau în viața de zi cu zi.

Evenimentul include și vizite la Sinagoga Beth Yaacov din Geneva și la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambésy, precum și o sesiune de reflectare textuală despre modul în care cele două tradiții interpretează aceleași texte biblice.

Jubileul de la Geneva a început duminică și va continua până miercuri, urmând să se încheie cu adoptarea unui document comun.

Sursă foto: pr. Cosmin Pricop