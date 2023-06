Partenerii francezi au susținut un training cu specialiștii Asociației Hârja care sprijină copiii cu autism

Partenerii francezi ai Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” au venit în România la începutul acestei luni pentru a susține un training cu specialiștii asociației care lucrează cu copii cu autism și cu deficiențe neuromotorii.

La sesiunea de formare oferită de Asociația „Enfance Handicaps Val d’Oise” din Franța au participat membrii Consiliului de administrație ai asociației românești, doi specialiști formatori în munca de recuperare a copiilor și tinerilor cu autism, cinci tineri autiști și unul dintre directorii Centrului pentru tineri cu autism din Cormeilles-en- Parisus (Val d’Oise) – HARP.

Cursul s-a desfășurat, de Ziua Copilului (1-2 iunie), la Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii „Sf. Parascheva” din Hârja.

Unul dintre formatorii francezi este psihomotrician, o specialitate mai puțin cunoscută în România.

Membrii delegației franceze au vizitat Valea Oituzului, Castelul Bran și Salina Tg. Ocna.

Părintele Elisei Roncea de la Biserica Sf. Varvara din salină le-a vorbit oaspeților despre istoricul acesteia și le-a explicat despre modul în care a fost construita și utilată.

Baza de tratament din salină le-a oferit francezilor o imagine de ansamblu cu privire la beneficiile terapiei saline. Ei au aflat și cum se exploatează mina de sare.

Colaborarea între cele doua asociații a început în 2020, francezii oferind donații în materiale necesare terapiilor. Anul trecut, organizația franceză a format un kinetoterapeut și logopezii de la Hârja și a facilitat practica românilor la centrele pentru tinerii cu autism HARP Val d’Oise.

În următoarea etapă a proiectului, specialiștii Asociației din Hârja vor merge în Franța pentru a dezvolta noi abilități practice în munca cu tinerii și copii diagnosticați cu autism.

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a fost înființată în 2012 la propunerea și inițiativa Părintelui Arhiepiscop Ioachim, ca prelungire a activității sociale deja existente la Hârja din 2006, prin Parohia Sf. Gheorghe, furnizor social acreditat și licențiat în servicii rezidențiale pentru persoanele vârstnice.

Complexul de servicii socio-medicale și educaționale de la Hârja, pus sub ocrotirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare, are cinci servicii sociale, două servicii medico-sociale, două servicii medicale și cinci structuri de economie socială. Acestea au aproximativ 1600 de beneficiari pe an.

La acestea se adaugă patru centre de tineret și voluntariat și trei centre de creație, artă și tradiție populară în care activează sute de copii și voluntari anual.

Asociația, înființată în 2012, este implicată, din 2019, și în sprijinirea familiilor și femeilor însărcinate prin Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii de la Hârja, care are hramul Buna Vestire.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

