Parohiile românești din Marea Britanie oferă sprijin pentru persoanele eliberate din detenție

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a afirmat angajamentul parohiilor românești față de misiunea de reintegrare a deținuților, în cadrul unui eveniment al organizației The Welcoming Directory.

Manifestarea „Living Christ’s Mercy, Justice and Hope”, desfășurată la Abbey Centre din Londra în data de 10 martie, a reunit reprezentanți ai autorităților naționale și ai mediului eclezial, între care Lordul James Timpson, ministrul britanic pentru Închisori și Probațiune, și Rachel Treweek, Episcop de Gloucester și reprezentantul Bisericii Anglicane pentru sistemul penitenciar.

Eparhia română din Regatul Unit a fost reprezentată de părintele Dan Ghindea, preot capelan în sistemul penitenciar britanic, și de părintele Atanasie Pauc, starețul Schitului din Kent. În prezent, șase parohii românești sunt înregistrate în registrul de asistență a persoanelor eliberate din mediul penitenciar și pot oferi ajutor specializat.

Discuțiile au evidențiat nevoia unei cooperări mai bune între stat și comunitățile religioase care să ofere o a doua șansă persoanelor care părăsesc mediul penitenciar. În cadrul organizației sunt înscrise peste 550 de comunități religioase, Arhiepiscopia Română a Marii Britanii fiind prima și unica eparhie creștin-ortodoxă din program.

Primire adecvată și sigură

Misiunea organizației The Welcoming Directory este „de a construi o rețea de comunități de credință sau de convingeri în Anglia și Țara Galilor, capabile să ofere o primire adecvată și sigură pentru sprijinirea persoanelor eliberate din detenție”.

„Prea mulți oameni ies pe porțile închisorii în situații vulnerabile, confruntându-se în același timp cu stigmatizare și discriminare publică, iar procesul de reintegrare este departe de a fi ușor, rata recidivei rămâne la un nivel ridicat”, afirmă reprezentanții rețelei.

„Doar una din cinci persoane eliberate din detenție, care au credință sau convingeri religioase, se alătură unei comunități religioase după eliberare, din cauza fricii de respingere și judecată”, a avertizat organizația.

Impactul inițiativei

Datele prezentate în cadrul evenimentului arată impactul concret al programului: „Într-un singur an, 1.446 de legături au fost realizate de preoții capelanii din penitenciare între persoanele eliberate și comunitățile de credință înregistrate, iar 63% dintre comunitățile religioase înregistrate nu au raportat cazuri de recidivă în rândul persoanelor sprijinite activ”.

De asemenea, organizația oferă cursuri de formare pentru preoții și liderii religioși care doresc să ofere asistență specializată persoanelor care au părăsit recent mediul de detenție și doresc să se reintegreze în societate.

Reprezentanții eparhiei românești au transmis că prin participarea la astfel de inițiative, „arhiepiscopia demonstrează că Biserica nu îi uită pe cei aflați în suferință, transformând parohiile în adevărate porți ale speranței pentru cei care caută un nou început”.

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