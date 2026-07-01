O parohie românească din Irlanda a organizat prima tabără pentru copiii din comunitate

Parohia Ortodoxă Română Newcastle West din Irlanda, împreună cu filiala Nepsis locală, a organizat, în perioada 26-28 iunie 2026, o tabără pentru copiii din comunitate, intitulată „Bucurie în parohie”.

Copiii au fost împărțiți în patru echipe, fiecare purtând numele unor sfinți irlandezi: Sfânta Ita de Killeedy, Sfântul Brendan Navigatorul, Sfânta Abigail și Sfântul Kevin de Glendalough.

Programul a cuprins jocuri de cunoaștere și de echipă, activități în aer liber, experimente interactive, ateliere creative, dansuri populare, activități de descoperire a naturii, un moment petrecut la centrul de echitație și activități la piscină. Toate au fost pregătite și coordonate cu multă dăruire de voluntarii implicați în organizarea taberei.

Rugăciune și cateheză

Pe lângă activitățile recreative, copiii au avut în fiecare zi momente de rugăciune și de formare duhovnicească. În cadrul unei cateheze, părintele paroh Ionuț Gorgan le-a vorbit despre Sfânta Împărtășanie, despre rugăciune, despre îngeri, prietenie și despre importanța de a rămâne aproape de Biserică și unii de ceilalți.

Ultima zi a taberei a început cu participarea la Sfânta Liturghie, unde copiii au rostit împreună Crezul și Rugăciunea Domnească și au cântat „Cuvine-se cu adevărat”. La final au primit diplome, iar fiecare a împărtășit câteva gânduri și impresii despre experiența trăită în aceste zile.

Consolidarea comunității de tineri a parohiei

În cea de-a treia zi a taberei au fost prezenți și membri ai echipei Nepsis Ireland de la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, care au participat la programul desfășurat și s-au întâlnit cu echipa de voluntari.

Cu acest prilej, au fost puse și bazele grupului de coordonatori Nepsis al Parohiei Ortodoxe Române din Newcastle West, un pas important în dezvoltarea activităților dedicate copiilor și tinerilor din cadrul comunității parohiale.

Prima ediție a taberei „Bucurie în parohie” s-a încheiat cu multă bucurie și recunoștință din partea copiilor, a părinților și a organizatorilor. Organizatorii își doresc ca tabăra să devină o tradiție în viața comunității.

Prin această inițiativă, parohia și filiala Nepsis și-au propus să ofere copiilor un cadru în care să crească frumos, să lege prietenii, să învețe lucruri noi și, mai ales, să se apropie de Hristos și de viața Bisericii.

Află mai multe despre parohie de aici.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei