O parohie craioveană a donat un aparat de 4.000 euro pentru copiii cu afecțiuni oncologice tratați la spitalul județean

Parohia Brândușa din Craiova a donat joi Spitalului Clinic Județean de Urgență din municipiu un monitor al funcțiilor vitale VISMO în valoare de aproximativ 4.000 de euro. Acesta este destinat Departamentului de Oncopediatrie al instituției medicale.

Aparatul a fost achiziționat din donațiile credincioșilor craioveni strânse cu ocazia Târgului Jucăriilor de la Brândușa, organizat în 5 octombrie, eveniment cu caracter caritabil.

Momentul donării a avut loc în prezența Părintelui dr. Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada, a Părintelui dr. Gabriel Sorescu, parohul Parohiei Brândușa, precum și a reprezentanților Sectorului Filantropic al parohiei, doamnele Mihaela Calotescu și Daniela Ionescu.

Din partea unității medicale au fost prezente doamna doctor Elena Savu și domnișoara doctor Daniela Dănăcel.

Cu acest prilej, preoții au oficiat o rugăciune de binecuvântare a aparaturii medicale, iar ulterior le-au oferit daruri copiilor internați la Secția de Oncopediatrie daruri pregătite de Asociația Vasiliada a Mitropoliei Olteniei.

Aceasta este cea de-a doua donație de aparatură medicală realizată de Parohia Brândușa în acest an. În luna martie, a fost donată o stație de infuzomat.

Târgurile de jucării prin care se strâng bani și se achiziționează aparatură medicală sunt o tradiție la Parohia Brândușa. Uneori, comunitatea organizează și pelerinaje la mănăstiri pentru pacienții Secției de Oncopediatrie a spitalului.

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Foto credit: Mitropolia Olteniei