Părintele Patriarh i-a binecuvântat pe colindătorii cu Sindrom Down: Ați sporit bucuria

Părintele Patriarh Daniel a fost colindat miercuri la Reședința Patriarhală de un grup de tineri beneficiari ai Asociației Down Plus din București. Preafericirea Sa i-a binecuvântat pe tinerii cu Sindrom Down și le-a spus că au sporit bucuria prin prezența lor pe Dealul Patriarhiei.

„Ați cântat foarte frumos și ați transmis bucurie, așa cum a spus și cântarea, mai ales că noi suntem aici în orașul București, care înseamnă Orașul Bucuriei, iar aici, Colina Patriarhiei a fost numită în ultimii ani Colina Bucuriei”, le-a spus Patriarhul României.

„Voi ați sporit bucuria prin prezența voastră aici și prin cântarea colindelor”, a adăugat Preafericirea Sa, felicitând totodată Asociația Down Plus din București pentru activitățile cu acești tineri.

„Vă dorim sărbătoarea Nașterii Domnului cu multă bucurie, ajutor de la Dumnezeu și binecuvântare. Să fiți binecuvântați și să vă bucurați de cântările frumoase și de prietenia dintre dumneavoastră. Întru mulți și binecuvântați ani!”, le-a urat Părintele Patriarh Daniel.

Deși, conform unor studii recente, 99% din persoanele cu Sindrom Down sunt fericite cu viața lor, 92% din copiii nenăscuți diagnosticați cu această condiție genetică sunt avortați. Sindromul este produs de existența unui cromozom în plus în codul genetic.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu