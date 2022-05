Opt copii au susținut recitaluri de pian la 150 de ani de la întemeierea Bisericii Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc

Parohia bucureșteană „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” a sărbătorit duminică 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii prin recitaluri de pian oferite de opt elevi ai profesoarei Olga Szel de la Colegiul Național „George Enescu” din Capitală. Copiii au interpretat piese clasice.

„Este un proiect-pilot. Ne dorim să se deruleze pe parcursul a patru ani. De altfel, este o nouă etapă a programelor organizate la parohia noastră prin Departamentul de copii și tineret. Am început cu teatru religios, am continuat cu un program compus din pelerinaje combinate cu pictura de icoană și iată că acum am ajuns la un alt nivel, și anume cel al muzicii clasice”, a declarat Părintele Bogdan Aurel Teleanu, slujitor al parohiei.

Tot duminică, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de pomenire a cititorilor bisericii.

În pisania bisericii scrie că temelia a fost pusă în 22 mai 1872, sub domnia Principelui Carol I, când Mitropolitul Ungrovlahiei era Înaltpreasfințitul Nifon Rusailă. Biserica a fost terminată în 11 aprilie 1876, în vremea Mitropolitului Calinic Miclescu.

Biserica „Sfântul Pantelimon din București reprezintă rezultatul și expresia înființării Școlii Naționale de Arte Frumoase prin decretul din 5 octombrie 1864 dat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca urmare a demersurilor făcute de pictorii Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu, informează reprezentanții parohiei pe pagina de Facebook.

Pictura interioară a fost executată de G. Stoenescu, un elev al lui Gh. Tattarascu, în timp ce lucrările de sculptură în lemn – catapeteasma, amvonul, jilţurile şi o masă de ofrande – aparţin profesorului Școlii de Belle-Arte din București, Petre Babic.

În acest an se împlinesc și opt decenii de la aprobarea de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a Vieții și Acatistului Sf. Pantelimon.

Evenimentul aniversar de la Biserica „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” a fost organizat în colaborare cu Școala Gimnazială „Maica Domnului” din București.

Foto credit: Facebook / Biserica Sfântul Pantelimon

