Păstrarea identității românești: Elevi din Ucraina au participat la Olimpiada Națională de limba română la Cernăuți

Elevi din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia au participat la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română, desfășurată la Cernăuți, competiție menită să susțină păstrarea identității lingvistice în comunitățile românești din Ucraina.

Olimpiada națională de limba română din Ucraina este la cea de-a treia ediție, reunind din anul 2024 elevi din principalele regiuni ale țării vecine unde există comunități semnificative de români. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23–26 martie la Liceul Bucovinean al Tinerilor de Succes.

Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a Consulatului General al României la Cernăuți, „la această competiție tradițională au participat 11 elevi de la instituții de învățământ cu predarea în limba română din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa”.

Păstrarea și promovarea limbii române

La festivitatea de deschidere au participat reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor organizatoare, precum și consulul general al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, care a transmis un mesaj de susținere.

Consulul general a subliniat „importanța organizării unei astfel de competiții, menite să creeze premisele necesare păstrării și promovării limbii și literaturii tuturor etniilor conlocuitoare din Ucraina, în deplină concordanță cu valorile Uniunii Europene”.

Festivitatea de premiere a avut loc în 26 martie, când elevii și profesorii coordonatori au fost recompensați: „Consulul general a înmânat elevilor participanți, precum și profesorilor coordonatori, diplome de excelență și premii oferite de Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”.

Concursul școlar a fost organizat de Ministerul Educației și Științei din Ucraina, Centrul Național „Mica Academie de Științe din Ucraina”, Departamentul de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți și Mica Academie de Științe a Tineretului din Bucovina.

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Foto credit: Facebook / Consulatul General al României de la Cernăuți