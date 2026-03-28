Păstrarea identității românești: Elevi din Ucraina au participat la Olimpiada Națională de limba română la Cernăuți

Elevi din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia au participat la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română, desfășurată la Cernăuți, competiție menită să susțină păstrarea identității lingvistice în comunitățile românești din Ucraina.
Pacienții asigurați vor avea acces online la dosarul lor medical printr-o nouă platformă
Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a transmis că, la finalul acestei veri, fiecare asigurat va avea acces la propriile informații medicale prin intermediul unui portal care se va…
Eveniment aniversar: Foști dependenți de jocuri de noroc s-au întâlnit la Seminarul de la Mănăstirea Neamț
Peste 120 de persoane, foști dependenți de jocuri de noroc și aparținători, s-au întâlnit, în primele zile ale lunii iulie, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Întâlnirea a avut loc în cadrul…
Sf. Filotimia și fiul ei, Sf. Dometie cel Milostiv, cinstiți prima dată împreună la Mănăstirea Râmeț
Mănăstirea Râmeț din județul Alba i-a cinstit pentru prima dată împreună pe cei doi sfinți recent canonizați – mamă și fiu – care au viețuit în această obște: Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț și…
Școală de vară: Dialoguri educaţionale şi schimburi de experienţă pentru profesorii de religie la Mănăstirea Sâmbăta de Sus
Academia Teologică a Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, găzduiește în perioada 5-10 iulie Școala de vară pentru profesorii de religie. Evenimentul reunește cadre didactice de la mai multe școli și licee…
Copii din 19 localități au participat la Festivalul „MiroSlava lui Dumnezeu în poezie și cântec”
Copii din 19 localități au participat sâmbătă, la Miroslava, județul Iași, la cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs „MiroSlava lui Dumnezeu în poezie și cântec”, dedicat promovării talentului artistic și valorilor culturale și spirituale. Evenimentul…