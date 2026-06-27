O nouă biserică se construiește în Piatra-Neamț: Mitropolitul Teofan a sfințit piatra de temelie

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat miercuri slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Duminica Sfinților Români” din Piatra Neamț.

Comunitatea parohială este păstorită de părintele Andrei-Vasile Costin, iar sub coordonarea sa și prin implicarea credincioșilor, lucrările de construire a noului lăcaș de cult au avansat într-un ritm susținut.

Deși parohia este recent înființată, în doar câteva luni a fost realizat demisolul viitoarei biserici. Potrivit părintelui paroh, obiectivul este ca, până în această toamnă, slujbele să poată fi săvârșite în spațiul amenajat la demisol, până la finalizarea construcției propriu-zise.

Noua biserică va avea hramul „Duminica Sfinților Români”, sărbătoare care îi cinstește pe toți sfinții neamului românesc, mărturisitori ai credinței și modele de viețuire creștină pentru generațiile de astăzi.

La finalul evenimentului, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care sprijină edificarea noului lăcaș de cult.

„Mulțumire aducem tuturor celor implicați – arhitecți, constructori, autorități locale și naționale, credincioși de aproape și de departe, precum și tuturor celor care susțin activitatea noastră. Dumnezeu să ne ajute să vedem cât mai curând biserica înălțată, spre bucuria și folosul credincioșilor, aici pe pământ, și spre dobândirea mântuirii în Împărăția cerurilor”.

Mitropolitul Teofan a participat, în această săptămână, la mai multe evenimente cu ocazia sărbătorii patronale a municipiului Piatra Neamț, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Foto credit: Doxologia.ro