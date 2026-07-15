La Muzeul Național al Țăranului Român va fi organizată o nouă ediție a Târgului de Sfântul Ilie

La Muzeul Național al Țăranului Român din București va fi organizată o nouă ediție a Târgului de Sfântul Ilie, care se va desfășura de vineri până duminică.

Evenimentul va reuni meșteșugari, artizani, anticari și artiști din întreaga țară, oferind publicului prilejul de a descoperi tradițiile și patrimoniul satului românesc.

„Târgul își propune să promoveze patrimoniul material și imaterial al României, oferind publicului, în special celui din mediul urban, ocazia de a descoperi, înțelege și aprecia tradițiile, meșteșugurile și obiceiurile care definesc identitatea culturală a satului românesc”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Țăranului Român într-o postare pe Facebook.

Ca în fiecare an, evenimentul va avea și o componentă caritabilă. Organizatorii au anunțat că vor continua să sprijine „câteva școli, fundații, asociații și organizații care desfășoară activități cu caracter umanitar, dedicate copiilor cu dizabilități și persoanelor din categorii defavorizate”.

Vizitatorii vor putea găsi numeroase obiecte de artă populară și creațiile meșteșugarilor, precum și produse tradiționale. Târgul va putea fi vizitat între orele 10:00 și 18:00, iar intrarea este liberă.

Foto credit: Muzeul Național al Țăranului Român