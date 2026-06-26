Moaștele Sf. Filotimia de la Râmeț au fost depuse spre cinstire în biserica mănăstirii

Moaștele Sf. Filotimia de la Râmeț au fost depuse joi spre cinstire în biserica mănăstirii, în așteptarea proclamării locale a canonizării cuvioasei, care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.

Ceremoniile au debutat cu binecuvântarea unei plăci memoriale la mormântul sfintei din incinta Mănăstirii Râmeț.

Din sobor au făcut parte: Părintele Conferențiar Oliviu Botoi, consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și delegatul Arhiepiscopului Irineu; Arhim. Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț; Protos. Ioanichie Pleșa, slujitor al mănăstirii

Slujba a fost urmată de o procesiune cu moaștele Sfintei Cuvioase Filotimia, care au fost purtate de la chilia memorială a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv până la biserica mare, unde au fost așezate spre cinstire, în timp ce corul de maici al mănăstirii a cântat troparul sfintei.

Alături de Stavrofora Apolinaria Barb, stareța mănăstirii, și de obște, la ceremonii au luat parte numeroși pelerini.

Din programul manifestărilor

Vineri, de la ora 19:00, la mănăstire va fi lansată cartea „Maternitatea sfințitoare – Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, publicată la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei de pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi.

Luni, 29 iunie, când va fi serbat hramul și va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, cinstitele moaște vor fi așezate spre închinare într-un baldachin special amenajat în apropierea altarului de vară.

Programul manifestărilor se găsește aici.



Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu