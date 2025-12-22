Suntem parte a unui popor în care am devenit, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu. Mitropolitul Teofan a slujit la Cetățuia

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cetățuia din municipiul Iași, unde a vorbit despre Evanghelia Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, care enumeră generațiile care au pregătit, prin nașterea de fii și fiice, venirea Mântuitorului Iisus Hristos în trup omenesc.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre pregătirea duhovnicească pentru Crăciun: „Apropiindu-ne de sărbătoarea Nașterii Domnului, ne întrebăm cum ne regăsim în lăuntrul acestei sărbători”.

„Suntem precum păstorii care L-au primit în staulul lor pe Domnul Hristos? Sau precum cei care au alungat-o pe Maica Domnului, gata să nască, nefiind loc pentru dânsa în vreo casă, adică în nicio inimă? Vom fi precum magii, care aleargă să așeze la picioarele Dumnezeiescului Prunc aurul minții noastre, tămâia inimii sau smirna sufletului nostru? Sau vom căuta, asemenea lui Irod, să-L alungăm din viața noastră?”

„Ne vom regăsi în anul care vine în Cetatea cea cu temelii puternice (n.red. – Împărăția Cerurilor), al cărei meșter și lucrător este Dumnezeu (Evrei 11, 10)? Sau în cetatea cea păgânească a Babilonului, adică a păcatelor de tot felul, a dependențelor numeroase, a căilor greșite?” s-a întrebat părintele mitropolit.

„Va fi anul viitor un an în care Hristos ia chip în noi, precum ne rugăm la slujba Botezului, sau păcatul va prinde și mai multă rădăcină în ființa noastră?”

Să ne rugăm pentru taina Întrupării lui Hristos în suflete

„Suntem parte a unui popor în care am devenit, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu, un popor căruia i se transmite, din generație în generație, prin sfinții lui Dumnezeu, credința creștin-ortodoxă și trăirea duhovnicească pe care trebuie să o avem în relația cu Dumnezeu”, a spus Arhim. Arsenie Hanganu, starețul așezământului monahal și exarhul mănăstirilor din Iași.

El a subliniat astfel că orice comunitate îi include, pe lângă cei din prezent, atât pe strămoșii trecuți cel a cele veșnice, care lasă ca moștenire credința, cât și generațiile viitoare, care primesc și duc mai departe această moștenire.

„În aceste momente de aleasă sărbătoare, suntem chemați să trăim și să ne împărtășim de harul lui Dumnezeu și să avem responsabilitatea de a transmite generațiilor viitoare credința creștin-ortodoxă, trăirea duhovnicească și bucuria de a sluji lui Dumnezeu în viața noastră pământească”, a spus părintele exarh.

Arhim. Arsenie Hanganu i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru ca Dumnezeu să împlinească în ei în mod tainic Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu, explicând și ce înseamnă aceasta.

„Sufletul nostru să devină peștera care Îl primește pe Domnul Hristos. Viața noastră să fie cât mai mult altoită pe porunca Domnului Hristos, Care ne spune: „fără de Mine nu puteți face nimic”, a spus păritnele arhimandrit.

Pentru că ansamblul istoric se află sub un program complex de restaurare, clericii au săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul amenajat în curtea exterioară.

Despre Mănăstirea Cetățuia

Mănăstirea Cetățuia a fost construită Gheorghe Duca pe colina sudică a Iașilor între 1669 și 1672. Biserica ei, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, este o copie a Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, iar pictura este realizată de Mihai, Gheorghe și Dima din Ianina, împreună cu pictorii români care lucraseră la „Trei Ierarhi”.

Este ultimul mare ansamblu de pictură murală din Moldova în linia tradițiilor postbizantine.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa