Mitropolitul Serafim s-a întâlnit cu credincioșii români din estul Germaniei

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a participat, săptămâna trecută, la hramul Parohiei Dresda, pusă sub ocrotirea sărbătorii Bunei Vestiri.

Părintele Mitropolit a fost întâmpinat cu pâine și sare de credincioși din Dresda, Cottbus, Döbeln și din alte localități din regiune.

Părintele Mitropolit Serafim a oficiat Taina Sfântului Maslu împreună cu un sobor din care au făcut parte părintele paroh Sebastian Schipor, părintele coslujitor Iulian Dascălu, pr. Serghii Yarema de la Parohia Ucraineană „Sfinții Chiril și Metodie” din Dresda, pr. Ioan-Andrei Danciu de la Parohia „Sfântul Arhanghel Mihail” din Praga și pr. Rostislav Evenko de la Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Zittau.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a vorbit despre post ca dar curățitor pentru trup și suflet și a avertizat credincioșii împotriva exceselor de orice fel – fie alimentare, fie de muncă ori de odihnă, fie de mânie și altele asemenea.

Ierarhul a mai subliniat că refuzul darului vieții, chiar dacă este acceptat de societatea actuală, este ucigător de trup și de suflet, amintind dictonul lui Blaise Pascal: „Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă câteodată, dar natura nu iartă niciodată”.

Liturghie și hirotesii

Duminică, Părintele Mitropolit l-a hirotesit citeț pe tânărul Fabian Wolters, convertit la Ortodoxie în urmă cu câțiva ani, și l-a hirotesit ipodiacon pe dr. Mihai-Ionuț Sturza, consilier al parohiei.

A urmat Sfânta Liturghie, la care au participat ortodocși de multe naționalități, între care români, greci, ucraineni, georgieni, sirieni și germani. La final, Mitropolitul Germaniei l-a hirotesit iconom pe părintele paroh Sebastian Schipor și a felicitat comunitatea pentru 11 ani de activitate liturgică.

După slujbă, copiii de la școala parohială au cântat cântece religioase și au recitat poezii, spre bucuria ierarhului, care a felicitat comunitatea pentru munca de formare depusă în sprijinul noilor generații.

Cooperare interdenominațională

În organizarea hramului s-au implicat și reprezentanții parohiei evanghelice „Versöhnungskirche” din Dresda, aflată în vecinătate, care pune la dispoziție și capela din cimitirul Striesen unde sunt oficiate slujbele ortodocșilor români.

Părintele Mitropolit Serafim a mulțumit comunității evanghelice pentru relația de prietenie și le-a oferit flori doamnelor implicate în organizare, cu ocazia Zilei Femeii Creștine – Buna Vestire.

Vizită la Leipzig

Vizita la Dresda a ierarhului a fost precedată de un popas în Parohia „Sfântul Gheorghe” din Leipzig, unde Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a oficiat Taina Sf. Maslu împreună cu un sobor din care a făcut parte părintele paroh Ioan Forga, protopopul Germaniei de Est.

Biserica românilor din Leipzig este în curs de pictare în tehnica frescei de către pictorul bisericesc Mihai Coman.

Foto credit: Mitropolia Germaniei