De ce mergem la Marșul pentru Viață: Ne pasă de mama în cumpănă, de copil și de viitorul acestui neam, spune IPS Petru

Mitropolitul Petru al Basarabiei îndeamnă clerul și credincioșii să ia parte la Marșul pentru Viață 2026 ca act de mărturisire publică a credinței în sfințenia vieții și în rostul binecuvântat al familiei.

„Prezența la acest Marș să devină o mărturie că ne pasă de mama aflată în cumpănă, de copilul care așteaptă să vadă lumina zilei și de viitorul acestui neam, care nu poate dăinui fără fii și fiice crescuți în credință și în dragoste față de cele sfinte”, transmite părintele mitropolit.

Marșul pentru Viață 2026 de la Chișinău are loc sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 12:00, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, peste drum de Shopping MallDova.

„Darul vieții omenești este cea dintâi binecuvântare pe care Dumnezeu o încredințează omului, iar nașterea fiecărui copil este o descoperire a împreună-lucrării lui Dumnezeu cu omul în lume”, explică Înaltpreasfinția Sa.

„Acolo, în pântecele mamei, într-o taină în care ochiul omenesc nu poate pătrunde, Dumnezeu plăsmuiește o făptură unică și irepetabilă, chemată la comuniune cu El și la împlinirea unui rost binecuvântat.”

Biserica nu poate rămâne indiferentă

Ierarhul menționează și faptul că în prezent familia creștină se confruntă cu provocări care fac ca darul nașterii de prunci să fie uneori privit cu neîncredere sau teamă.

„În fața acestor realități, Biserica Ortodoxă nu poate rămâne indiferentă, căci ea a primit de la Domnul chemarea de a apăra viața, de a sprijini mamele și de a încuraja nașterea și creșterea copiilor ca pe o lucrare sfântă și bineplăcută lui Dumnezeu”, subliniază Părintele Mitropolit Petru.

Înaltpreasfinția Sa amintește că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pune accentul în acest an pe familia creștină și „chipul jertfelnic al femeii creștine din neamul nostru, care, asemenea sfintelor de odinioară, au păstrat credința și au crescut generații întregi în frica de Dumnezeu și în dragoste față de Biserică și de neam”.

O lună dedicată femeii și maternității

„Luna martie, închinată în chip aparte mamei și copilului, ne aduce aminte de această vrednicie a maternității și de locul ei de cinste în viața și lucrarea Bisericii”, afirmă Mitropolitul Petru.

Ierarhul îi îndeamnă pe toți slujitorii altarelor să fie alături de credincioși, să încurajeze familiile tinere, să sprijine mamele în dificultate și „să arate, prin prezență și rugăciune, că Biserica este alături de cei care aleg viața, inclusiv prin participarea la astfel de evenimente”.

Mitropolitul Basarabiei își încheie mesajul cu o rugăciune pentru femeile însărcinate, mame și familii.

Marșul pentru Viață 2026 de la Chișinău are loc sâmbătă, 28 martie, cu pornire la 12:00 de la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, pe traseul: IMSP (Str. Melestiu, 20) – Viaduct – Str. Ciuflea – Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt – Arcul de Triumf.

La finalul acțiunii, în jurul orei 12:40, va fi organizat un concert cu acces liber. Evenimentul va fi organizat de Asociația Moldova pentru viață.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei