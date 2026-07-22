Mitropolitul Laurențiu a sfințit noul centru pentru vârstnici din Prejmer, județul Brașov

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a sfințit luni noul centru pentru vârstnici din Prejmer, județul Brașov. La eveniment au participat clerici, autorități locale și centrale și numeroși membri ai comunității.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că lucrarea Bisericii se împletește firesc cu grija față de aproapele și cu implicarea comunității.

„Biserica şi conducerea locală pot realiza împreună lucruri frumoase care dăinuiesc. Lăsăm ceva pentru viitor, pentru că îi vom vedea pe cei care se vor bucura, dar vor fi mulţi la rând şi toţi vor fi mulţumitori şi recunoscători faţă de Dumnezeu şi faţă de cei care au devenit ctitori”.

Totodată, Mitropolitul Ardealului a evidențiat că participarea la astfel de proiecte reprezintă o contribuție durabilă la viața comunității și a amintit că iubirea milostivă trebuie să stea la temelia oricărei lucrări sociale.

„Credinţa noastră, dragostea noastră, empatia faţă de cei săraci şi mai ales iubirea milostivă pe care trebuie să o cultivăm sunt temelia vieţii spirituale şi a comuniunii dintre noi. Numai aşa putem fi împreună”.

O lucrare dedicată comunității

Părintele Paul Aranyosi, slujitor la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Prejmer, a evidențiat colaborarea dintre parohie și autoritățile locale în realizarea proiectului.

„Mulţumesc Primăriei Prejmer care a avut această viziune de a rândui lângă casa lui Dumnezeu, lângă rugăciune să fie şi milostenia sau filantropia, reprezentată de acest centru de zi”, a spus preotul.

La rândul său, viceprimarul comunei Prejmer, Sorin Tomi, a apreciat că noul centru este rezultatul colaborării dintre instituțiile locale și un sprijin concret pentru persoanele vârstnice: „Este o dovadă vie a faptului că, atunci când ne unim forţele şi punem pasiune în ceea ce facem, reuşim să lăsăm generaţiilor viitoare ceva trainic şi folositor”.

Centrul de zi pentru asistență și recuperare, amenajat în imediata apropiere a bisericii istorice din localitate, împreună cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu, va deservi gratuit 75 de beneficiari din comuna Prejmer, cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Foto credit: Mitropolia Ardealului