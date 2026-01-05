Mitropolitul Laurențiu: Pocăința propovăduită de Sfântul Ioan Botezătorul înseamnă o schimbare totală

„Pocăința la care au fost chemați cei care îl ascultau pe Sfântul Ioan Botezătorul a fost o stare de schimbare totală”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat figura emblematică a Sfântului Ioan Botezătorul și a explicat rolul său ca ultimul profet al Vechiului Testament și pregătitor al căii Domnului.

„Predica Sfântului Ioan Botezătorul s-a axat întâi de toate pe chemarea la pocăință, la adevărata întoarcere către Dumnezeu a poporului lui Israel, care se îndepărtase de Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

„De aceea continuă Sfântul Ioan Botezătorul să mărturisească despre Hristos, pentru că după ce L-a botezat și a văzut Duhul Sfânt pogorât peste El a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu Care iartă păcatele lumii!. A văzut deja și a prevestit jertfa Mântuitorului Hristos”.

Mitropolitul Ardealului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Participanții la Sfânta Liturghie au putut să se închine la moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, păstrate în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului