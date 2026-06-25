Mitropolitul Irineu: Sfântul Ioan Botezătorul a adus bucurie întregului popor

„Sfântul Ioan Botezătorul a adus bucurie pentru tot poporul, pentru că el avea să fie Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”, a subliniat miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la hramul bisericii de lemn a Mănăstirii Icoana din județul Gorj.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit despre împrejurările minunate ale nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, pornind de la relatarea Evangheliei după Luca: „Preotul Zaharia şi Elisabeta şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu, însă ei erau înaintaţi în vârstă, nu aveau copii. Cei doi se rugau permanent în templu ca Dumnezeu să îi ierte şi să îi binecuvinteze”.

„Îngerul îi aduce o veste bună, că soţia lui va avea prunc în pântece, veste care, însă, este primită cu reticenţă, cu neîncredere de Zaharia, deoarece femeia lui era stearpă, iar vârsta, înaintată”, a explicat mitropolitul.

Referindu-se la urmările acestei neîncrederi, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „putem observa, aşadar, cum omul necuviincios poate amuţi în faţa voii lui Dumnezeu”.

Trecerea de la Vechiul la Noul Testament

Mitropolitul Irineu a explicat că momentul nașterii Sfântului Ioan marchează și trecerea de la Vechiul la Noul Testament.

„Acum se face şi trecerea de la Vechiul la Noul Testament, acesta este punctul de demarcaţie. Noul Testament se deschide prin Sfântul Ioan şi se desăvârşeşte prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

„Sfântul Ioan este cel care vorbeşte de Fiul lui Dumnezeu, despre pocăinţă, despre botez şi despre venirea Împărăţiei lui Dumnezeu”, a precizat Înaltpreasfinția Sa.

La final, Mitropolitul OIteniei a arătat că Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este „o sărbătoare a binecuvântărilor, fapt pentru care Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate şi bucurie duhovnicească, iar Sfântul Ioan Botezătorul să vă fie ocrotitor şi mijlocitor în faţa Tronului Ceresc pentru mântuirea sufletelor noastre!”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Petre Uscătescu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Melinești din județul Dolj.

Foto credit: Mitropolia Olteniei