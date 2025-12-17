Mitropolitul Irineu îndeamnă la rugăciune pentru cei aflați în suferință, în Pastorala de Crăciun

În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Irineu al Olteniei îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune pentru cei aflați în suferință și la păstrarea speranței aduse de Nașterea Domnului, în contextul provocărilor lumii contemporane.

„În această zi, când privim icoana Nașterii Domnului, să ne rugăm în mod special pentru frații noștri care sunt în războaie și pentru oamenii care trăiesc și suferă de foame și de sete”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Irineu subliniază că bucuria Crăciunului nu este una îndepărtată, ci o realitate care poate schimba viața oamenilor și direcția lumii.

„Această Naștere a Mântuitorului este o bunăvestire care răsună mereu în sufletele noastre până la sfârșitul lumii, din generație în generație”.

Dumnezeu lucrează mereu în noi

Înaltpreasfinția Sa evidențiază și responsabilitatea fiecărui creștin de a păstra vie credința într-o lume marcată de frică și dezbinare: „Să avem grijă ca flacăra credinței dătătoare de lumină să nu se stingă din cauza vânturilor reci ale acestor timpuri”.

În același timp, Mitropolitul Olteniei amintește că puterea lui Dumnezeu lucrează chiar și în momentele de slăbiciune.

„Deși adesea ne simțim slabi, săraci și incapabili în fața dificultăților și a răului din lume, puterea lui Dumnezeu lucrează mereu în noi și săvârșește minuni chiar în slăbiciunile noastre”.

Flacăra bunătății lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu îndeamnă la păstrarea credinței și a păcii sufletești, dorind tuturor sănătate, pace și ajutor de la Mântuitorul Iisus Hristos.

„Fie ca strălucirea cerească a Nașterii Domnului să se răsfrângă și asupra noastră, să aprindă inimile noastre de flacăra bunătății lui Dumnezeu”.

Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Olteniei poate fi citită integral aici.

Foto credit: Mitropolia Olteniei