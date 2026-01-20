Mitropolitul Ioan, apel la încetarea violenței împotriva femeilor: Nu ne mai ucideți mamele, soțiile și fiicele!

Mitropolitul Ioan al Banatului a făcut duminică apel la rugăciune pentru familii și la încetarea violenței îndreptate împotriva femeilor.

„Aș ridica o rugăciune către Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră, Banatul și lumea întreagă”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Către frățiile voastre aș avea o rugăminte: Să ne rugăm pentru familii, pentru că anul care a trecut, în fiecare săptămână a fost ucisă o mamă, o soție, o fiică. Frați bărbați, opriți-vă! Nu ne mai ucideți mamele, soțiile și fiicele!”

„Aceasta este rugăciunea mea către frățiile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!” a încheiat Înaltpreasfinția Sa cu glasul înecat de emoție.

Părintele Mitropolit Ioan a făcut acest apel la întâlnirea de deschidere a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, organizată la Catedrala Romano-Catolică din Timișoara.

Foto credit: Dieceza Romano-Catolică de Timișoara