Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a României: Această zi este mai mult decât un act istoric

Ziua Națională a României este mai mult decât comemorarea unui act istoric, ci este respirația unui ideal mai vechi a spus Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, în mesajul ocazionat de sărbătoarea națională a României.

Pentru basarabeni, Ziua Națională are o încărcătură deosebită, a adăugat Mitropolitul.

„În această zi binecuvântată de 1 Decembrie, când întreg sufletul românesc tresare în bucuria aducerii-aminte și a renașterii noastre ca popor, ne unim inimile în rugăciune și recunoștință către Dumnezeu pentru darul sfânt al unității. Ziua Unirii din 1918 nu este doar comemorarea unui act istoric, ci respirația unui ideal mai vechi decât noi, mai puternic decât vremurile și mai adânc decât orice hotar: unitatea neamului românesc, lucrare de voință, de jertfă și de har”.

„Pentru noi, cei din Basarabia, această zi are o încărcătură simbolică aparte. Ea este o reamintire a rădăcinilor noastre, a rănii încă deschise prin smulgerea noastră vremelnică din trupul Țării-Mame, dar și a legăturii nevăzute, neîntrerupte, care a dăinuit, chiar și atunci când imperiul roșu a ridicat garduri ghimpate între frați”, a subliniat ierarhul.

Hora Unirii între cele două maluri ale Prutului

IPS Petru și-a exprimat convingerea că „reîntregirea neamului românesc, în plan social, cultural și bisericesc, nu mai este un ideal sau vis, ci o lucrare care, cu ajutorul lui Dumnezeu, se plămădește deja în inima poporului”.

„De aceea credem și mărturisim că revenirea fiilor risipiți în sânul Bisericii Neamului nu este departe. Iar în ziua în care se va vindeca și această rană, Basarabia nu se va uni – ci se va întoarce acasă, acolo unde a fost mereu prin Liturghie, prin duh, prin sânge și prin credință”.

„Astăzi, la ceas de sărbătoare, aducem mulțumire sfinților români din Basarabia și de pretutindeni, cunoscuți și necunoscuți, care ocrotesc neamul nostru și acest pământ rănit, dar binecuvântat. Prin jertfa lor, prin osteneala lor, prin mărturisirea lor, noi putem astăzi să stăm împreună în rugăciune, în comuniune și în Hora Unirii, peste o frontieră care este doar vremelnică”, a transmis Mitropolitul Basarabiei.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei

