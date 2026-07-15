Mitropolitul Antonie la prima Sf. Liturghie după întronizare: Icoana de la Hadâmbu, o punte între România și Rep. Moldova

„Icoana Maicii Domnului de la Hadâmbu a devenit o punte de rugăciune între România și Republica Moldova”, a subliniat marți Înaltpreasfințitul Părinte Antonie la prima Sfântă Liturghie săvârșită după întronizarea ca Mitropolit al Basarabiei.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba la Mănăstirea Chirilovca, Republica Moldova, cu prilejul împlinirii a cinci ani de la aducerea în așezământ a copiei icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu.

Mitropolitul Antonie a arătat că omul contemporan caută soluții pentru problemele lumii, dar neglijează propria viață lăuntrică: „Omul contemporan caută răspunsuri pentru marile probleme ale lumii, dar amână întâlnirea cu propria conștiință. Adevărata schimbare începe dinăuntru”.

„Numai omul împăcat cu Dumnezeu poate deveni făcător de pace pentru cei din jurul său. Maica Domnului ne conduce întotdeauna spre această întâlnire cu Hristos, singurul Care poate vindeca adâncul inimii omenești”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

Comuniune duhovnicească

Mitropolitul Basarabiei a subliniat că evlavia față de Maica Domnului trebuie însoțită de o viață trăită în credință: „Icoanele nu schimbă viața omului prin simpla lor prezență. Harul lui Dumnezeu rodește acolo unde există credință vie, pocăință sinceră și dorința de a deveni mai asemănători lui Hristos. Minunile încep atunci când omul îi îngăduie lui Dumnezeu să lucreze în propria inimă”.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a evidențiat comuniunea duhovnicească dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului.

„Basarabia se află și ea sub Acoperământul Maicii Domnului, iar această ocrotire cere din partea noastră credincioșie, statornicie și dragoste față de Biserica strămoșească”.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat cuvinte de recunoștință părintelui arhimandrit Nicodim Gheorghiță și obștii Mănăstirii Hadâmbu pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului mănăstirii din Chirilovca și Episcopiei de Bălți, precum și rasoforei Maria Popa, care coordonează activitatea așezământului monahal.

Mănăstirea Chirilovca

Piatra de temelie a bisericii din Chirilovca a fost pusă în perioada interbelică, după spusele localnicilor, în anul 1925.

Până în 1940, anul ocupației sovietice, s-a construit până la centura de sus a lăcașului de cult. Din actele păstrate ale epocii, un sprijin semnificativ pentru biserica din Chirilovca l-a oferit Episcopul Visarion Puiu, primul ierarh care a păstorit la Bălți. În timpul ocupației sovietice construcția bisericii a fost sistată și a fost lăsată în paragină.

Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în noaptea de Paști, 2 mai 2021.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei