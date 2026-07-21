Mitropolitul Antonie a vizitat Consiliul Raional Călărași: Dialog despre colaborarea dintre Biserică și autorități

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a vizitat Consiliul Raional Călărași, unde a discutat despre noi proiecte comune cu autoritățile din regiune.

Întâlnirea a reunit vineri reprezentanți ai administrației publice locale și ai Guvernului în teritoriu și a avut ca obiectiv consolidarea colaborării dintre Biserică și instituțiile publice.

În cadrul întâlnirii au fost analizate proiectele desfășurate în beneficiul comunităților locale, precum și posibilitățile de dezvoltare a unor noi inițiative comune în domeniile educației, patrimoniului, culturii și asistenței sociale.

„Conducerea și-a exprimat deschiderea deplină față de inițiativele menite să aducă armonie, sprijin social și repere morale în localitățile din Călărași”, se precizează într-o postare pe Facebook a Consiliului Raional.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a apreciat implicarea autorităților în dezvoltarea raionului și în susținerea proiectelor cu impact comunitar, subliniind că o comunitate se dezvoltă armonios atunci când instituțiile sale colaborează, având în centrul preocupărilor omul și binele comun.

Comemorarea mucenicilor

Un moment aparte al vizitei l-a constituit evocarea Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, una dintre personalitățile reprezentative ale regiunii, al cărui nume a fost dat sălii de ședințe a Consiliului Raional și Școlii Primare din Călărași.

Mitropolitul Basarabiei a subliniat că păstrarea vie a memoriei mucenicilor și mărturisitorilor neamului reprezintă „un act de cultură, de demnitate și de continuitate istorică”, prin care comunitățile își păstrează reperele morale și identitare.

Vizita la Consiliul Raional Călărași s-a înscris în programul pastoral și administrativ desfășurat de Înaltpreasfințitul Părinte Antonie în Protopopiatul Călărași, reafirmând preocuparea pentru o colaborare instituțională activă în folosul credincioșilor și al întregii comunități.

Vezi și:

Foto credit: Mitropolia Basarabiei