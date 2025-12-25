Mitropolitul Andrei i-a vizitat pe bolnavii Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului i-a vizitat marți pe bolnavii din Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfinția Sa le-a oferit iconițe bolnavilor și a dialogat cu ei, încurajându-i să nădăjduiască în multa milostivire a lui Dumnezeu.

„În preajma Crăciunului, am venit la spitalul nostru din Cluj ca să-i vedem pe cei ce își duc suferința aici și să-L rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de ei, să aibă milă de toți bolnavii din lumea aceasta. Să tindă brațul Său cel plin de tămăduire și să-i ridice din patul durerilor și sănătoși să-i arate”, a spus Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei efectuează vizite, în apropierea Crăciunului, la mai multe centre de îngrijire din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, exprimându-și astfel grija și compasiunea față de cei aflați în nevoie, precum și recunoștința pentru personalul care se ocupă de ei.

„Am avut un an foarte încărcat, dar și foarte plin de realizări și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dincolo de faptul că am reușit să asistăm în continuare în condiții de gratuitate absolută peste 850 de pacienți din toată țara, am reușit să contractăm trei proiecte pe fonduri nerambursabile”, a declarat pr. Bogdan Chiorean, directorul centrului.

Centrul „Sf. Nectarie”

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, care a fost inițiat în anul 2009, de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Centrul de îngrijiri paliative asistă anual, în mod gratuit, aproximativ 800 de pacienţi, acordând asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială pacienților cu boli cronice progresive, în special oncologice, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, atât la sediu, în regim de spitalizare continuă, cât și ambulatoriu. În cei 12 ani de la înființare au fost internați peste 7.800 de pacienți.

În prezent, unitatea medicală dispune de 48 de paturi, farmacie, un centru de zi, un paraclis şi o sală de conferinţe. Echipa este formată din aproximativ 50 de persoane: medici, farmacist, asistenți medicali, infirmieri, asistenți sociali, psiholog, preot și personal administrativ, în frunte cu directorul instituției, preotul dr. Bogdan Chiorean. Lor li se alătură constant peste 20 de voluntari, de diverse profesii.

În proximitatea Centrului, Consiliul Județean Cluj a pus la dispoziția Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în mod gratuit, un teren necesar în scopul extinderii așezământului. În suprafață de 2250 de mp, terenul se află acum în proprietatea Eparhiei. Astfel, prin construirea unei noi clădiri adiacente, capacitatea Centrului se va dubla.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim