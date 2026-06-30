Mitropolitul Andrei a vorbit despre răstignirea spirituală la hramul Mănăstirii Rebra-Parva

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat luni Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Rebra-Parva din județul Bistrița-Năsăud, unde a explicat ce presupune răstignirea spirituală.

Pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2, 20), Înaltpreasfinția Sa a explicat că răstignirea spirituală este precedată de un drum al vieții duhovnicești.

„Credința noastră este slabă. Fapt pentru care nu mai facem nici al doilea pas, frica de Dumnezeu, nici al treilea, pocăința sinceră și lepădarea de păcat, nici al patrulea, îndreptarea spre Sfintele Taine și, în special, spre Taina Mărturisirii”.

„Deci credință, frică de Dumnezeu, pocăință, o bună spovedanie urmată de Împărtășanie, apoi înfrânarea, răbdarea, nădejdea, iar la urmă totul se termină cu răstignirea spirituală”, a subliniat mitropolitul.

Ordine și disctinții

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit ordine și distincții mai multor binefăcători ai mănăstirii, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat așezământului monahal.

Părintele stareț, arhimandritul Chiril Zăgrean, a mulțumit ierarhului și tuturor celor prezenți la hram, iar toți copiii și tinerii care au participat la Sfânta Liturghie au primit cărți duhovnicești din partea Mitropolitului Clujului Maramureșului și Sălajului.

Întemeiată în anul 1993 pe locul unei vechi mănăstiri din secolul al 16-lea, Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Rebra-Parva numără astăzi șapte viețuitori și este păstorită de arhimandritul Chiril Zăgrean.

Ansamblul monahal cuprinde biserica mare, sfințită în 2009, și paraclisul închinat Sfântului Cuvios Porfirie Kavsokalivitul, precum și un muzeu care conține icoane și cărți vechi din patrimoniul mănăstirii.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Dragoș Stroian