Mitropolitul Andrei: Într-o lume care se secularizează este important să-L mărturisim pe Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vorbit duminică la Parohia Oarța de Sus (județul Maramureș), despre importanța mărturisirii lui Hristos într-o lume care se secularizează.

Totodată, IPS Andrei le-a explicat credincioșilor necesitatea unei educații creștine pentru copii și tineri.

„Trebuie să-i întărim pe copiii noștri în credință, în apropiere de Biserică, prin participarea la Sfintele Slujbe”.

„Să încercăm să-i catehizăm pe cei tineri, să devină misionari pentru cei care nu vin la Biserică. Într-o lume care se secularizează, este important să-L mărturisim pe Hristos. Atât pentru noi, cât și pentru cei din jur”, a subliniat Mitropolitul.

Alături de IPS Andrei a slujit și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Exemplul Sfinților Apostoli

În cuvântul său, PS Samuel Bistrițeanul a amintit despre importanța participării, duminica, la Sfânta Liturghie, pe baza exemplului Sfinților Apostoli.

„Cât de important este să participăm la Sfânta Liturghie! Apostolii ne învață să ne adunăm duminica, în prima zi a săptămânii. Nu numai Duminica Paștilor este Ziua Învierii, ci fiecare duminică. De aceea, suntem chemați să ne adunăm împreună”.

„E adevărat că putem și trebuie să ne rugăm și-acasă, dar Sfânta Liturghie ni-L face prezent pe Hristos. Dacă noi participăm la Sfânta Liturghie, am intrat în comuniune cu El”, a precizat Preasfinția Sa.

Localitatea Oarța de Sus este satul natal al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, iar parohia îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Toma.

Prima mențiune a unei biserici în zonă a apărut în 1723. Actualul lăcaș de cult a fost construit între anii 1971 – 1975. Sfințirea a avut loc pe 1 mai 1976.

Foto credit: Darius Echim / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

