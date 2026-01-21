Mitropolitul Andrei: Către cine ar trebui să se îndrepte recunoștința noastră?

„Dacă suntem oameni cu înțelepciune, realizăm că măcar în trei direcții, dacă nu în mai multe, ar trebui să se îndrepte recunoștința noastră; în primul rând către Dumnezeu, în al doilea rând către părinții noștri, în al treilea rând către profesorii noștri și în al patrulea rând către toți cei ce ne-au făcut bine”, a subliniat duminică Mitropolitul Andrei.

Înaltpreasfinția Sa a slujit în Parohia „Nașterea Domnului” din cartierul clujean Gheorgheni, alături de un sobor de clerici de la Centrul eparhial.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat că recunoștința față de Dumnezeu nu rămâne doar un sentiment, ci se împlinește concret în viața Bisericii, prin rugăciune și prin participarea la Sfânta Liturghie.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că, din păcate, numai 10% dintre oameni au această virtute a recunoștinței în sufletul lor; am zis că întâi de toate, ar trebui să-i fim recunoscători lui Dumnezeu, lucrul acesta ne învață pilda vindecării celor zece leproși, unul din cei zece, samariteanul, s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu și I-a mulțumit Domnului Iisus Hristos pentru sănătate”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a spus că motivele pentru care ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu sunt nenumărate.

„În ceea ce privește recunoștința față de bunul Dumnezeu, sunt atâtea motive pentru care ar trebui să o exercităm. Recunoştinţa se manifestă şi prin participarea la Sfânta Liturghie, Euharistie se mai numește Liturghia, care înseamnă mulțumire. Mulţumire adusă lui Dumnezeu, care ne ţine şi ne răsfață cu toate bunurile sale”.

La Sfânta Liturghie au participat credincioși clujeni, oficialități civile și militare, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim