Mitropolitul Andrei aniversează 15 ani de la întronizare

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului aniversează miercuri 15 ani de la întronizare.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș.

A urmat liceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București (între anii 1967-1972). După absolvirea facultății a fost repartizat inginer la Întreprinderea de Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În august 1978 a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca preot paroh timp de șapte ani în orașul Turda (județul Cluj).

Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Episcopului Emilian Birdaș, la Parohia Maieri I din Alba Iulia și ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe arhid. prof. Petru I. David. Teza și-a pregătit-o în cadrul aceleiași secții – Teologie sistematică – sub îndrumarea părintelui prof. Dumitru Popescu, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

Misiunea arhierească

În data de 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit arhiereu vicar al Episcopiei de Alba Iulia, în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent al Episcopiei Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular.

În 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

În anul 2011 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Mitropolit al Clujului şi a fost instalat de Patriarhul Daniel, în 25 Martie 2011.

Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Foto credit: Basilica.ro