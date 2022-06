Militarii covăsneni au urcat cu Tricolorul la Crucea de pe Caraiman înainte de a-l arbora la Sfântu Gheorghe

Militarii din județul Covasna au organizat vineri o expediție care a dus Tricolorul la Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman. Duminică, de Ziua Drapelului, același steag a fost binecuvântat și arborat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe.

La expediție au participat militari și personal civil de la Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireșoaia”, de la Batalionul 5 Rachete Sol-Aer „Horea”, de la Depozitul 92 Geniu, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Covasna, de la Centrul Militar Județean Covasna. Militarilor covăsneni li s-au alăturat militari din garnizoanele Brețcu și Predeal, rezerviști militari, copii, tineri și personal civil.

„Această expediție tinde să devină tradiție: este al doilea an de când o planificăm și executăm. An de an, încercăm să atragem cât mai multă lume alături de militarii Garnizoanei Covasna. Anul acesta am fost aproximativ 60-70 de persoane, de toate vârstele, cel mai tânăr participant având un an și cinci luni: Sebastian Enache, băiețelul unui coleg”, a declarat coordonatorul expediției, lt.col. Liviu Gaiță.

Traseul a fost: Șaua Cocora, Cabana Babele, formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, culmea de nivel către Crucea Eroilor din proximitatea Vârfului Caraiman, Bârna Mare a Caraimanului, Cabana Caraiman, Complexul Sportiv Piatra Arsă, Șaua Cocora.

„Un alt obiectiv al acestei expediții este încercarea de a atrage alături de noi populația civilă, să arătăm că nu suntem o instituție închisă. Noi, militarii Armatei Române, suntem deschiși, dorim să participe alături de noi la cât mai multe activități. Totodată, îi sprijinim să-și depășească limitele. La fel ca anul trecut, și acum am avut în grup persoane de diferite vârste, persoane neantrenate, dar care și-au dorit să ajungă la Crucea Eroilor. Le-am arătat că alături de noi pot să-și atingă și să-și depășească limitele”, a mai declarat militarul.

Duminică, drapelul purtat de militari până pe Vârful Caraiman a fost sfințit și ridicat pe catargul de la Monumentul Ostașului Român din Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

La ceremonie au participat subprefectul județului, Sebastian Cucu, care dat citire mesajului Prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru Ziua Drapelului Național, comandantul Garnizoanei Sfântu Gheorghe, lt. col. Dorin Neagu, comandanți și șefi de instituții militare.

Programul a inclus moment oferite de Muzica Militară a Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și o demonstrație aeriană oferită de Aeroclubul Teritorial „Iosif Șilimon” Brașov. Trei elevi care au obținut cele mai mari medii la Evaluarea Națională au fost premiați, la inițiativa garnizoanei Sfântu Gheorghe.

Expediția montană la Crucea Eroilor, s-a desfășurat pentru al doilea an consecutiv și se alătură unei alte tradiții a militarilor din Garnizoana Sfântu Gheorghe: arborarea tricolorului pe cel mai înalt vârf din România, Vârful Moldoveanu, de Ziua Armatei și Ziua Vânătorilor de Munte (3 noiembrie).

Foto: Facebook / Mesagerul de Covasna