Mărturii ale voluntarilor Tineri în Acțiune implicați în pelerinajul istoric cu moaștele Sf. Dimitrie cel Nou

Pelerinajul istoric cu moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou organizat în Arhiepiscopia Bucureștilor necesită un efort logistic și o mobilizare exemplară. Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al eparhiei se implică în buna desfășurare a procesiunii prin care sunt aniversați 250 de ani de la aducerea moaștelor cuviosului la București.

Basilica.ro a cules câteva mărturii de la tinerii implicați. Voluntarii Sfântului Dimitrie sunt toți studenți, unii la două facultăți, și foarte credincioși.

Alexandra Păvăloi, 21 de ani: Sfântul este prietenul tuturor

Tânăra, care este studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București, a ajutat la desfășurarea celei de a treia zile de pelerinaj.

„În această zi, o mulțime de credincioși de la numeroase parohii din Protoieria Ploiești Sud s-au putut închina la moaștele Sfântului. Am avut o bucurie extraordinară să observ evlavia și dorința puternică a oamenilor de a se întâlni cu Sfântul Dimitrie”, mărturisește ea.

„Preoți, ofițeri de poliție, copii, tineri și vârstnici veneau arzător să rostească, în taină, o rugăciune înaintea Sfântului, având credința, că aceasta îi va ajuta și de această dată.”

„Misiunea noastră, a voluntarilor, a implicat îndrumarea credincioșilor pentru a eficientiza cât mai rapid și în ordine închinarea la Sfintele Moaște. Această sarcină a implicat o responsabilitate enormă, deoarece aveam un timp destul de scurt pentru fiecare parohie în parte, în care trebuia să indicăm fiecărui credincios, că este necesar să avanseze într-un ritm cât mai alert”, explică Alexandra.

„Cu toate acestea, prezența vie a Sfântului Dimitrie printre noi a fost cea care ne-a oferit puterea, bucuria și răbdarea necesare pentru a face față situațiilor diverse.”

„Momentele care m-au impresionat cel mai mult au fost când vedeam oamenii care ieșeau în fața porții casei lor pentru a-l întâmpina și saluta pe Sfântul Dimitrie, în timp ce mergeam pe șoselele din orașul Ploiești. Astfel, am înțeles, că Sfântul este prietenul tuturor și că își revarsă harul său în inimile fiecărui om credincios”, a continuat voluntara.

„Așadar, mă simt recunoscătoare și mulțumesc profund celui mai drag prieten, Sfântului Dimitrie, care a îngăduit să fiu prezentă în cadrul acestui pelerinaj unic. Sfinte Părinte Dimitrie, roagă-te pentru noi!”

Ioana Divoiu, 21 de ani: Nu am simțit oboseala

„6 martie a fost prima zi în care am participat ca voluntar la organizarea pelerinajului”, spune Ioana Divoiu, studentă la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din București.

„Prima oprire a fost cea de la Mânăstirea Ghighiu, urmată de celelalte parohii ale Protoieriei Ploiești Sud, care m-au impresionat în parte prin bucuria și credința oamenilor care au așteptat în rugăciune, cu nerăbdare și speranță, să poată săruta moaștele Sfântului. Am avut onoarea de a fi prezentă printre cei care i-au îndrumat pe cei prezenți și au ajutat la o organizare cât mai bună a evenimentului, lucru pentru care sunt recunoscătoare.”

„Am văzut persoane în suferință și bătrâni în lacrimi care s-au închinat cu nădejdea că Sfântul Dimitrie îi va ajuta, dar și copii care de-abia reușeau să ajungă la raclă, însoțiți de familia care a venit să mulțumească”, afirmă tânăra.

„La una dintre parohii, am fost impresionată de copiii care au așteptat cu flori in mână de-a lungul aleii spre intrarea în biserică, unde a fost așezată racla cu moaștele Sfântului Dimitrie.”

„Cu toate că am plecat la drum de dimineață, iar acasă am ajuns de-abia seara, nu am simțit oboseala. Eram cuprinsă de o bucurie enormă, iar acum îmi găsesc cu greu cuvintele pentru a descrie ce emoții m-au cuprins într-o zi probabil unică în viața mea”, adaugă tânăra.

Mihai-Alex Matei, 23 de ani: Un moment care m-a marcat

„Noi, voluntarii Tineri in Acțiune, suntem niște oameni puși în slujba lui Dumnezeu. Ziua de luni, 4 martie, a fost binecuvântată pentru mine!” mărturisește tânărul, care este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și masterand la Facultatea de Biotehnologii din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

„Am mers pe la diferite biserici și mănăstiri din Protopopiatul Câmpina. M-am simțit atât de minunat! Pot să spun că a fost o experiență unică.”

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost oprirea de la Școala de Subofițeri din Câmpina. Elevii ne așteptau atât de cuminți și cu multe emoții. Preoții i-au invitat pe unii dintre ei să ajute la punerea raclei cu moaștele Sfântului Dimitrie în mașina frumos împodobită pentru procesiune”, povestește tânărul teolog.

„Elevii erau emoționați, m-a impresionat credința lor! Cu sfială și cu evlavie, se apropiau ușor de racla Sfântului Dimitrie. Pentru mine, momentul a fost un exemplu care m-a marcat!”

„A fost o zi încărcată, dar nu mi-a fost greu, mereu am simțit că m-a ajutat Sfântul Dimitrie”, mai spune Mihai-Alex Matei.

Maria Vlaicu, 18 ani: Surprinsă de evlavia credincioșilor

„Am participat în toate cele trei zile din prima săptămână de pelerinaj cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie: în protoieriile Câmpina, Ploiești Nord și Ploiești Sud”, povestește Maria Vlaicu, studentă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București.

„Am fost plăcut surprinsă să văd evlavia credincioșilor care veneau să se închine la racla sfântului, mulți dintre ei aflându-se pentru prima oară în prezența moaștelor lui.”

„Oamenii îl întâmpinau pe sfântul Dimitrie cu flori, cu emoție și chiar cu lacrimi de fericire și mare evlavie. În drumul pe care îl străbăteam între biserici, localnicii se opreau în dreptul mașinii care purta racla și se închinau, unii plângeau, iar alții chiar îl așteptau în genunchi pe Sfântul să treacă prin dreptul casei lor.”

„Pentru mine, au fost trei zile pline de emoție și bucurie să îi pot fi alături Sfântului Dimitrie în cadrul acestui pelerinaj și, chiar dacă programul a fost destul de obositor și solicitant pentru noi, voluntarii, Sfântul ne-a dat putere să ducem la bun sfârșit misiunea noastră”, adaugă tânăra.

„Sentimentele de fericire și împlinire pe care le simțeam la finalul zilei ne ofereau puterea să continuăm și zilele următoare acest pelerinaj istoric, care va rămâne în amintirea poporului român dreptcredincios ca o binecuvântare a lui Dumnezeu prin mijlocirea rugăciunilor sfântului.”

Pelerinajul cu moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este organizat în contextul împlinirii a 250 de ani de la aducerea moaștelor sale la București.

Acest eveniment istoric a fost înscris în Calendarul Ortodox, cu pomenire în data de 13 iulie, iar prima lui sărbătorire va avea loc anul acesta, când la Catedrala Patriarhală din București este prevăzut un program liturgic deosebit și o procesiune cu moaștele sfântului.

Vezi și:

Foto credit: Tineri în acțiune / Alexandru Paraschiv (deschidere articol)

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews