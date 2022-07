Marea Britanie: Mitropolitul Iosif și Ambasadoarea Laura Popescu au participat la hramul Parohiei Coventry

Parohia Coventry din Marea Britanie și-a serbat sâmbătă hramul, cu câteva zile în avans. Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și Ambasadoarea României în Marea Britanie, Laura Popescu, au fost alături de comunitate.

Hramul parohiei, „Sf. Veronica”, este înscris în calendarul ortodox în data de 12 iulie, când este mai greu pentru românii din diaspora să ajungă la liturghie. De aceea, hramul a fost sărbătorit la sfârșit de săptămână, în avans cu câteva zile.

Comunitatea a mai avut un reper important de marcat cu această ocazie: 10 ani de slujire în Coventry și comitatul Warwickshire.

Sărbătoarea a început cu slujbele Acatistului și Utreniei și a continuat cu Sfânta Liturghie Arhierească unită cu taina Sfântului Botez.

După sărbătoare, Excelența Sa Laura Popescu a scris în engleză pe Twitter: „M-am bucurat să mă întâlnesc azi cu membrii comunității românești din Coventry, cu ocazia hramului parohiei ortodoxe din acest oraș”.

Glad to meet today members of the Romanian community living in Coventry on the occasion of the the patronal feast of the 🇷🇴orthodox parish there. pic.twitter.com/JjKLOReZVw

— Laura Popescu (@laurapopescumfa) July 9, 2022