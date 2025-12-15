Mănăstirea giurgiuveană Drugănescu are o nouă stareță

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a instalat-o duminică în funcție pe noua stareță a mănăstirii „Izvorul Tămăduirii”-Drugănescu din localitatea Florești-Stoenești, județul Giurgiu.

Ierarhul a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal și a vorbit despre Pilda celor chemați la cină.

„Fiecare dintre cei chemați la cină, ne arată parabola, găsește un motiv, o justificare, ca să nu ia parte. Aspectul teologic: omul acesta oarecare este Cineva, nu este un nimeni, nu este un oarecare, ci este tocmai Iisus Hristos, Cel Care pregătește o cină”, a spus Preasfinția Sa.

„Dar, de data aceasta, cina de care se face amintire este o cină euharistică.”

Noua stareță provine din obștea de la Bolintin Vale

La finalul slujbei, ierarhul a hirotesit-o în ascultarea de stareță pe stavrofora Nicolaida Brîndău.

„Vreau să mulțumesc din suflet Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru onoarea pe care mi-a făcut-o și pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, având în vedere faptul că crucea stăreției este o cruce grea”, a spus noua stareță.

Stavrofora Nicolaida Brîndău a făcut parte din obștea Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale, județul Giurgiu.

„Astăzi a fost o mare bucurie, dar și o mică strângere de inimă, pentru că Nicolaida e o maică foarte bună din obștea mănăstirii noastre. A fost numită stareță la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, o mănăstire foarte frumoasă”, a declarat Stavrofora Cecilia Moldoveanu, stareța Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale.

Credincioșii prezenți au primit în dar din partea ierarhului iconițe, Pastorala la sărbătoarea Nașterii Domnului și alte daruri.

Foto credit: Episcopia Giurgiului (arhivă)