Majestatea Sa Margareta, decorată cu Ordinul Legiunea de Onoare al Franței: Un simbol al continuității și stabilității

Majestatea Sa Margareta a României a fost decorată joi cu Ordinul Național „Legiunea de Onoare”, în grad de Ofițer. Custodele Coroanei Române a fost descris de Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, ca „un simbol al continuității și stabilității”.

Ceremonia a avut loc în Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, în prezența Principelui Radu, a Principeselor Sofia și Maria, precum și a numeroși reprezentanți ai autorităților statului, ai corpului diplomatic și ai societății civile.

Simbol al coeziunii

Ambasadorul Nicolas Warnery a elogiat activitatea Custodelui Coroanei, subliniind contribuția sa în plan național și internațional: „Prin prezența, acțiunile și autoritatea dumneavoastră morală, sunteți un simbol al continuității, stabilității și coeziunii într-o Românie care, după decenii de dictatură, avea nevoie și are nevoie în continuare de puncte de reper și de memorie”.

„Cu eleganță și demnitate, ați conferit principiului monarhic o întruchipare modernă și un sens contemporan: nu cel al puterii, ci cel al serviciului”, a subliniat diplomatul francez.

Excelența Sa a remarcat implicarea Custodelui Coroanei Române în domeniul social și cultural, amintind activitățile filantropice ale Fundației Principesa Margareta, în special în ajutorarea copiilor din medii defavorizate și a persoanelor vârstnice.

„Munca dumneavoastră în sprijinul culturii, educației și dialogului între generații și între popoare demonstrează o viziune modernă și un angajament ferm față de viitorul țării dumneavoastră”.

Diplomație discretă și hotărâtă

În contextul relațiilor bilaterale, Ambasadorul Franței în România a subliniat rolul Majestății Sale în consolidarea legăturilor româno-franceze.

„Diplomația dumneavoastră, discretă, dar hotărâtă, se bazează pe ceea ce ne unește: istoria, cultura și valorile’”.

„Republica Franceză dorește să vă recunoască încă o dată angajamentul excepțional, serviciile aduse țării dumneavoastră și contribuția dumneavoastră la promovarea prieteniei franco-române. Acesta este motivul pentru care, în numele președintelui Republicii și în virtutea puterilor care ne-au fost conferite, vă oferim distincția de Ofițer al Legiunii de Onoare”, a adăugat diplomatul.

O onoare pentru România

Majestatea Sa Margareta a României a mulțumit pentru distincție și a subliniat responsabilitatea pe care aceasta o implică.

„Vă mulțumesc din adâncul inimii. Mă simt mândră și aceasta mă încurajează să continui în lupta pentru democrație, pentru țara mea, să mențin legăturile cu Franța”.

„Este o onoare pentru țara mea și pentru mine personal”, a adăugat Custodele Coroanei Române, exprimând totodată regretul că mama Majestății Sale, Principesa Ana de Bourbon-Parma, nu a putut fi prezentă la acest moment.

Reprezentanții Guvernului României la eveniment, Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță și Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, au evidențiat în intervențiile lor colaborarea dintre România și Franța, precum și contribuția Custodelui Coroanei la promovarea imaginii țării în plan internațional.

După ceremonia de decorare, evenimentul a continuat cu un dineu oficial oferit în Sufrageria Mare a Palatului Elisabeta, în prezența invitaților români și francezi.

Foto credit: Facebook / Familia Regală a României