Cărțile României și călătoriile lor: Cum a ajuns literatura română în lume, într-o expoziție la Institutul Cultural Român

La Institutul Cultural Român a fost deschisă joi expoziția „După 20 de ani. Cărțile României și călătoriile lor”. Manifestarea culturală, organizată de Emil Ivănescu și Simina Filat, va putea fi vizitată timp de o lună.

Proiectul marchează două decenii de activitate ale programului de finanțare „Translation and Publication Support” (TPS), prin care Institutul Cultural Român sprijină traducerea și publicarea autorilor români în străinătate.

Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român, a explicat că manifestarea își propune să evidențieze rolul esențial al traducerilor în circulația ideilor și în promovarea literaturii române în spațiul cultural global.

„Este o celebrare a parteneriatelor solide construite cu edituri din întreaga lume, dar, mai ales, a recunoașterii de care autorii de limbă română se bucură pe scena internațională, alături de traducători valoroși”, a transmis președintele ICR pentru Agerpres.

Seria evenimentelor dedicate celor 20 de ani ai programului TPS va continua în data de 9 martie, cu o conferință internațională organizată la sediul Institutului Cultural Român. A doua zi, la Librăria Humanitas Cișmigiu, va avea loc evenimentul „Povestea mea de dragoste cu literatura. Mircea Cărtărescu în dialog cu Marian Ochoa de Eribe”.

Foto credit: Institutul Cultural Român