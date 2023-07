Lista parohiilor românești din destinații de vacanță

Dacă te pregătești să petreci un sejur într-o stațiune din afara țării, îți amintim că nu ai nicio scuză dacă omiți să participi la liturghia duminicală: românii din diaspora au înființat parohii în foarte multe destinații de acest fel.

Din Cipru și Croația și până în Portugalia, trecând pe la mândra biserică în stil românesc din Barcelona, românii au lăcașuri în care Sfânta Liturghie este oficiată în duminici și sărbători.

Oferim adresele câtorva astfel de parohii:

Cipru

NICOSIA

St. Pavlos Church

Ayiou Pavlou 100, Agios Dometios 2363, Cyprus

Pr. Petre Matei

[email protected]

Croația

ZAGREB

Voćarska cesta 27, Zagreb

Pr. Nicolae Ceruță

Tel. +40 723 984 419

https://www.facebook.com/groups/1464244930312511/

Dubai

Our Lady of Annunciation Greek Orthodox Church, Jebel Ali Village, Dubai, United Arab Emirates (24G7+H8Q)

Pr. Alexandru Truşcan

Tel. +971 50 160 9409

[email protected]

https://www.bisericadubai.org/

https://www.facebook.com/bisericadubai

Franța

CANNES

Chapelle St. Roch, 9 rue Saint Dizier, 06400

+33 6 10 37 35 88

[email protected]

https://www.facebook.com/BisericaOrtodoxaRomanaCannes

CORSICA: BASTIA si AJACCIO

Parohia Sf. Grigorie Teologul şi Sf. Muc. Filofteea de la Argeş

Prima și a treia duminică din lună: Biserica Saint Roch, Rue Napoleon, BASTIA, 20200

Pr. Cornel Andrușcă

A doua duminică din lună : Biserica Saint Jean Baptiste, rue Roi de Rome, AJACCIO, 20000

Pr. Cornel Andrușcă

mobil: 0033 (0)6 24 40 92 12

e-mail: [email protected]

MARSILIA

Parohia Sf. Trei Ierarhi (30 ianuarie)

Biserica: Saint-Cannat, 4 Place des Prêcheurs, 13001 Marseille

e-mail: [email protected]; [email protected]

Protosinghel Simeon (Mureşan)

mobil: 0033 (0)6 26 33 52 19 / e-mail: [email protected]

Pr. Nicolae Dăgău

mobil: 0033 (0)6 46 89 40 31 / e-mail: [email protected]

NISA

Parohia Sf. Constantin şi Elena (21 mai)

Notre-Dame du Vallon des Fleures, 164 Av. Henry Dunant

Adresa viitoarei biserici : 22 Rue Henri Musso, Nice

e-mail: [email protected] / site: www.bisericaortodoxanisa.net

Pr. Radu Totelecan

mobil: 0033 (0)7 62 41 30 00

Pr. Ioan Hotensche

mobil: 0033 (0)6 81 73 04 01 / e-mail: [email protected]

Pr. Răzvan Știrbu

e-mail: [email protected]

Pr. Adrian Malishevschi

Diac. Gheorghe Adrian Ioniță

mobil: 0033 (0)7 68 79 72 66

Lista tuturor parohiilor din Franța se găsește aici.

Italia

CAGLIARI

Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic Antim Ivireanul (27 sept)

Biserica: San Sepolcro, Piazza San Sepolcro 5, Cagliari

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

ORISTANO (Biserica: San Martino, Piazza San Martino, Oristano; duminică ora 16:00)

CARBONIA (Biserica: Gesu Divino Operaio, Carbonia; program variabil)

Pr. Ioan Agape

mobil: +39 328 216 40 15; email: [email protected]

CATANIA

Parohia Sfânta Muceniţă Agata (5 februarie) / Parrocchia Santa Martire Agata (5 febbraio)

Biserica: Crocifisso della Buona Morte, Piazza Giovanni Falcone 1 (corso Martiri della Libertà), 95131 Catania

mail: [email protected]

FERRARA

Parohia Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 dec)

Biserica: Santi Cosma e Damiano, Via Carlo Mayr 44, 44121, Ferrara

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

CODIGORO (Biserica: Via de Amicis 6, 1° duminică din lună – vecernie, ora 14:30)

Pr. Vasile Jora – Protopop – Emilia Romagna II

mobil: +39 320 565 37 43; email: [email protected]

FLORENȚA I

Parohia Înălțarea Domnului

Biserica: Santa Maria degli Angeli, Viale G. Amendola, Firenze

email: [email protected]

Pr. Ioan Coman

mobil: +39 393 111 03 54; email: [email protected]

FLORENȚA II

Parohia Sfânta Muceniță Lucia (13 dec)

Biserica: Santa Lucia, Via del Podestà 90, Firenze

email: [email protected]

Pr. Ioan Bobîrnea – Protopop – Toscana I

mobil: +39 388 178 74 16; email: [email protected]

MESSINA

Parohia Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie (9 iul)

Biserica: Maria Santissima della Conteplazione, Via Fondelle e Canale 1, Messina

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Biserica: Chiesa di Gesù e Maria, Via Risorgimento, ultima duminică din lună, 09.30)

GIARDINI NAXOS (Biserica: San Pangrazio, Via Pietragoliti 7, prima duminică din lună, 16.00)

PATTI (Biserica: San Antonio, Via San Antonio Abate, a doua duminică din lună, 16.00)

FURCI SICULO (Biserica: Madonna della Lettera, Via IV Novembre 117, Furci Siculo, ME, ultima duminică din lună, 09.30)

Pr. Vasile Motfolea

mobil: + 39 388 147 37 40; email: [email protected]

NAPOLI

Parohia Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (2 iun)

Biserica: San Andrea Apostolo e Marco Evangelista, Via Giovanni Paladino 52, Napoli – Centro Storico

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

ISCHIA (Biserica: San Ciro, Ischia, 3° duminică din lună, ora 17:00)

FORIO DI ISCHIA (Biserica: San Sebastiano, Via Sant’Antonio Abate, ultima joi din lună, ora 17:00)

CICCIANO (Biserica: Corpo di Cristo, Via Corpo di Cristo, 1° duminică din lună, ora 17:00)

PALMA CAMPANIA (Biserica: San Biagio, Via Parrocchia, 2° duminică din lună, ora 17:00)

GIUGLIANO IN CAMPANIA (Biserica: San Nicola, Piazza San Nicola, 2° joi din lună, ora 17:00)

Pr. Florin Bontea

mobil: +39 328 932 70 49; email: [email protected]

PALERMO

Parohia Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie (10 feb)

Biserica: San Vito, Piazza San Vito 1, Palermo

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

CEFALU (Biserica: San Nicola, Via Nicola Botta, 1° vineri din lună, ora 16:00)

CASTELBUONO (Biserica: Via Umberto I, 2° vineri din lună, ora 17:30)

CAMARATA (Biserica: San Giovani Gemini, 3° vineri din lună, ora 17:00)

CORLEONE (Biserica: Via Colletto Don Giovanni, 1° marți din lună, ora 16:00)

PARTINICO (Biserica: Sacra Famiglia, Piazza della Stazione, duminică, ora 17:30)

Pr. Martinian Epure

mobil: +39 320 806 21 38; email: [email protected]

RAVENNA

Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 apr)

Biserica: Spirito Santo, Via Vicolo degli Ariani, Ravenna

email: [email protected]

Pr. Dan Vesea

mobil: +39 328 387 56 90; email: [email protected]

RAVENNA II

Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul (7/20 ian)

Biserica: San Carlino, Via Tombessi dall’Ova 16, Ravenna

email: [email protected]

Pr. Alexei Boenciuc

mobil: +39 327 579 44 89; email: [email protected]

VENEȚIA I

Parohia Sfânta Muceniţă Lucia (13 dec)

Biserica: Via Everardo Scaramuzza 23, Zelarino Venezia

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

MESTRE (Biserica: Via Monte Piana 35/F, 30171, Venezia Mestre)

Pr. Avram Matei – Protopop – Triveneto I

mobil: +39 328 716 59 97; email: [email protected]

Diacon Mihai Anton

mobil: +39 334 718 39 50

VENEȚIA II

Parohia Sfinții Împăraţi Constantin și Elena (21 mai / 3 iun)

Biserica: San Giovanni Elemosinario, Ruga Vecchia San Giovanni, Rialto Mercato (San Polo 480), 30125, Venezia

email: [email protected]

Se mai slujește și la:

MURANO (program variabil)

BURANO (Biserica: Santa Barbara, 1° miercuri din lună, 14.00 – 16. 30)

Pr. Vasile Apostol

mobil: +39 324 059 15 03; email: [email protected]

Harta interactivă a tuturor parohiilor din Italia se găsește aici.

Malta

Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iun)/ Parrocchia della Nativitàdi San Giovanni Battista (24 iun)

Biserica: St. Rocco, via St.Ursula, Valletta / Malta

email: [email protected]

Se mai slujește și în INSULA GOZO (S. Enrico Mizzi, Ir-Rabat (Victoria), Insula Gozo; program variabil)

Pr. George Alexandru Popescu

mobil:+356 7732 84 74

Email: [email protected]

Portugalia

LISABONA

Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (21 Noiembrie)

Biserica: Rua São Mamede, n.18B, 1100-534, Lisboa

Pr. Marius Viorel Pop

Mobil: 00351-965.230.375

E-mail: [email protected]

[email protected]

MADEIRA

Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Scărarul” (Duminica a IV-a din Postul Sfintelor Paști)

Biserica: „Capela Santa Catarina”, Avenida do Infante, Funchal, Madeira

Pr. Ciurean Moldovan Florin

Mobil: 00351-918.669.297

E-mail: [email protected]

Harta completă a parohiilor și mănăstirilor din Portugalia se găsește aici.

Spania

BARCELONA

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (23 Aprilie)

Biserica: Calle Capella, 25-29, 08040, Barcelona

Pr. Aurel Bundă

Tel: 0034-932.525.268

Mobil: 0034-650.318.404

E-mail: [email protected]

Pr. Ștefan Silviu Vântu- Bundă

Diac. Lucian Crașovan

FIGUERES

Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (21 Mai)

Biserica: Pont de Molins,Calle de la Iglesia,17706, Figueres

Pr. Laurenţiu Rezeanu

Tel: 0034-972.529.387

Mobil: 0034-678.004.034 0034-610.915.534

E-mail: [email protected]

GIRONA

Parohia „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie) și Sf. Ierarh Grigorie Palama (14 noiembrie)

Biserica: Calle Aragó, n. 14, 17003, Girona (Catalunya)

Pr. Mihai Solomon

Mobil: 0034-696.062.693

E-mail: [email protected]

www.parohiagirona.com

IBIZA

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” (30 Ianuarie)

Biserica: Iglesia d ‘Hospitalet, Calle Santa Faç de Dalt Vila, s/n, 07800, Ibiza, Baleares

Pr. Stefan Seman

Mobil: 0034-642.210.752

E-mail: [email protected]

Site: www.parohiaibiza.es

LANZAROTE-FUERTEVENTURA

Parohia ,,Sfântul Ierarh Spiridon” (12 decembrie)

Biserica: Calle Portugal, n.40, bajo, 35500, Arrecife, Lanzarote

Fuerteventura: Iglesia Virgen del Mar(El Charco), Calle Viriato, n.81, Puero del Rosario

Pr. Adrian Cătălin Calotă

Tel.:0034-643.928.855

E-mail: [email protected]

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca” ( 01 aprilie)

Biserica: Parroquia El Buen Pastor, Casa Pastores (Vecindario)

Calle Timanfaya,n.31 (Plaza Casa Pastores), Santa Lucia de Tirajana, Las Palmas de Biserica Gran Canaria: Calle Real, n.54, La Aldea de San Nicolas

Protos. Daniel Tătăran

Telefon: 0034- 663.844.993

E-mail: [email protected]

LLORET DE MAR

Parohia ,,Sfânta Muceniţă Cecilia” (22 noiembrie)

Biserica: Carrer de Valdolitg, n.17, 17300, Blanes, Girona

Pr. Narcis Ionuț Șerbănescu

Tel.: 0034-642.764.032

Email: [email protected]

MÁLAGA

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” (7 Ianuarie)

Biserica: Capilla „Nuestra Señora de Fatima”, Calle San Valentin s/n, 29649, Mijas Costa, Malaga

Pr. Dimitrie-Mugurel Onica

Mobil: 0034-670.891.805

E-mail: [email protected]

PALMA DE MALLORCA

Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” (18 Octombrie)

Biserica : Monasterio Inmaculada Concepcion, Calle Concepcion, n. 7, 07007, Palma de Mallorca

Pr. Niculiţă Doboş

Tel.: 0034-971. 775.236

Mobil: 0034-666.295.606

E-mail: [email protected]

TARRAGONA

Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de la Cernica şi Fructuosul 1 aprilie – Tarragona (1 ianuarie)

Biserica: „Capela Colegiului Sant Pau Apostol”, Passeig Torroja, s/n, Tarragona

Pr. Vasile Baltăreţu

Tel/Fax: 0034-977.556.727

Mobil: 0034-677.136.510

E-mail: [email protected]

Filia de la REUS

Capilla Paroquia Imaculada, Avenida Paisos Catalans, n.105, Reus 43210FE5

TENERIFE

Parohia „Buna Vestire” (25 Martie)

Biserica: „Ermita de San Sebastian” (La Caleta)

Localitatea: Playa de Las Americas, Municipiul: Adeje, Provincia: Santa Cruz De Tenerife, 38660

Pr. Remus Rus Bugnar

Tel: 0034-671.222.762

E-mail: [email protected]

VALENCIA

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (08 Noiembrie)

Biserica: Calle Rosales, n.7, 46025 și Avenida Fernando el Catolico, n.78( pentru duminica), Valencia

Pr. Dumitru Daniel Toadere

Tel: 0034-962.750.988

Mobil: 0034-687.263.145

E-mail: [email protected], [email protected]

Site: www.parohiavalencia.ro

https://www.facebook.com/parohiavalencia

VALENCIA II

Parohia ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” (16 noiembrie)

Biserica: Calle Doctor Serano, n. 15, bajo, 46006, Valencia

Pr. Cojocaru Gabriel

Tel.: 0034-642.925 985

Email: [email protected]

Harta completă a parohiilor și mănăstirilor din Spania se găsește aici.

Foto credit: Wikimedia Commons (Valletta, Malta)