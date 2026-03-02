La începutul Lunii pentru Viață, PS Benedict îndeamnă comunitățile să sprijine mamele aflate în dificultate

Episcopul Benedict al Sălajului a transmis luni, la debutul Lunii pentru Viață, un mesaj prin care îndeamnă comunitățile din Biserică să sprijine mamele aflate în situații dificile.

Preasfinția Sa a pornit de la exemplul Maicii Domnului, care, la Buna Vestire a răspuns: Fie mie după cuvântul tău. „În acel da s-a deschis pentru lume o cale nouă. Dumnezeu nu impune viața, ci o propune; iar omul, în libertate, o primește”.

„Această libertate este însă una care se trăiește într-un context. Nicio decizie nu se ia în izolare totală. În spatele fiecărui da sau al fiecărui refuz există frică, presiune, singurătate sau, dimpotrivă, sprijin, încredere și prezență”, a subliniat ierarhul.

Când se vorbește despre viață, discuția nu se rezumă la un principiu, ci la oameni concreți și la mediul în care sunt ei chemați să decidă.

Episcopul Sălajului a evidențiat că tema de anul acesta a Marșului pentru viață cheamă comunitatea să fie prezentă și responsabilă pentru mamă și copil.

Biserica – spațiul al sprijinului

Ierarhul a arătat că „Biserica este chemată să fie un astfel de spațiu. Nu unul în care se rostesc verdicte, ci unul în care se oferă sprijin real. Dacă în parohiile noastre, în familiile noastre, în cercurile noastre de prieteni există deschidere, discreție și disponibilitate de a ajuta, atunci multe situații-limită pot fi traversate altfel”.

Episcopul Benedict a îndemnat la solidaritate, subliniind că uneori, ajutorul înseamnă o conversație onestă, alteori înseamnă sprijin material pentru analize medicale, pentru o chirie, pentru cele necesare unui copil.

Preasfinția Sa a atenționat asupra responsabilității pentru viață, care nu se rezumă doar la cei implicați direct, mama și copilul, ci la întreaga comunitate.

„Solidaritate pentru amândoi înseamnă să nu lăsăm femeia singură cu apăsarea ei și să nu tratăm copilul ca pe o problemă, ci ca pe un dar”.

„Putem susține, fiecare după putere, centrele și inițiativele care oferă consiliere și sprijin femeilor însărcinate, putem crea în parohii forme concrete de ajutor pentru mamele aflate în dificultate și putem încuraja o cultură a discreției, a respectului și a însoțirii. Atunci când comunitatea se mobilizează, povara nu mai apasă doar pe umerii unei singure persoane”, a adăugat Episcopul Sălajului.

Marșul pentru viață

În partea finală a mesajului, Preasfințitul Părinte Benedict a încurajat credincioșii să participe la Marșul pentru Viață și la activitățile din această lună, „ca la un gest de responsabilitate și de solidaritate reală”.

„Prezența noastră spune că ne pasă și că dorim să fim parte din sprijin, nu spectatori. Este o mărturie că, în fața situațiilor grele, alegem să rămânem aproape, să susținem și să căutăm soluții împreună”.

„Buna Vestire ne învață că viața se primește în libertate, dar libertatea are nevoie de susținere. Dacă dorim ca mai multe da-uri să fie rostite cu încredere, atunci trebuie să construim în jurul fiecărei mame un cadru de sprijin, de responsabilitate și de solidaritate reală. Numai așa credința noastră devine faptă, iar cuvântul rostit în biserică se prelungește firesc în viața comunității”, a încheiat Episcopul Sălajului.

Marșul pentru Viață este punctul culminant al Lunii pentru Viață, serie de manifestări care se derulează pe tot parcursul lunii martie, cu scopul de a construi o cultură a vieții la nivel local. Reprezentanții mișcării estimează peste 1.000 de activități în localități din România și Republica Moldova de-a lungul Lunii pentru Viață.

Foto credit: Episcopia Sălajului