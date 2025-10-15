La hramul Mănăstirii Râșca Transilvană, Mitropolitul Andrei a sfințit clopotele așezământului monahal

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit marți clopotele Mănăstirii Râșca Transilvană, cu ocazia serbării hramului. Cele trei clopote au fost realizate la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria.

La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să ia aminte la exemplul Sfintei Parascheva de a-L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos.

„Să știți că Preacuvioasa Maica noastră Parascheva, în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, fiind în biserică, a auzit Evanghelia aceasta și a făcut întocmai: s-a răstignit duhovnicește”.

„Ea a pus întocmai în practică cuvântul Domnului. Această răstignire duhovnicească suntem chemați să o facem și noi”.

Mitropolitul Andrei a arătat că, pentru a-L urma cu adevărat pe Hristos, asemenea Sfintei Parascheva, este nevoie să ne răstignim duhovnicește, cu ajutorul a patru „cuie” duhovnicești: aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de Rai și aducerea aminte de iad.

Părintele stareț Casian Ioana a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care ajută mănăstirea.

În semn de prețuire și recunoștință, pentru implicarea constantă în viața și activitățile așezământului monahal, Mitropolitul Andrei a oferit diplome de aleasă cinstire mai multor binefăcători.

Mănăstirea Râșca Transilvană

Mănăstirea Râșca Transilvană, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, este situată la circa 1.200 m altitudine, în Munții Apuseni, pe teritoriul administrativ al comunei Râșca.

Așezământul monahal a fost înființat în anul 2002, la solicitarea credincioșilor din zonă, iar piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă un an mai târziu. Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul clujean Ion Arboreanu, care a proiectat zeci de biserici, mănăstiri și case parohiale în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În prezent, se află în construcție ansamblul monahal, proiectat de arhitectul Călin Chifăr, care va fi alcătuit din trei clădiri, ce vor cuprinde stăreția, chiliile, trapeza, bucătăria, biblioteca, clopotnița și alte încăperi administrative.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim