IPS Laurențiu evocă femeile mironosițe în Pastorala de Paști: Dragostea lor arzătoare le-a adus la mormântul lui Hristos

„Dragostea lor arzătoare pentru Hristos le-a adus în acel moment la mormânt, dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, în care, prin vedere îngerească, au primit primele vestea Învierii Mântuitorului”, a subliniat Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în Pastorala de Paști.

Înaltpreasfinția Sa a evocat misiunea femeilor mironosițe de a vesti Învierea Domnului, devenind astfel „apostolii Apostolilor”, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

„Toți Sfinții Evangheliști le includ în descrierea Învierii Domnului. Sfântul Evanghelist Matei le arată pe aceste femei, pline de curaj și de dragoste jertfelnică, a fi primele care au primit vestea Învierii din morți a Mântuitorului de la un înger purtător de lumină, care s-a pogorât din cer și a prăvălit piatra de la mormânt și care le-a poruncit să meargă și să vestească ucenicilor Învierea”.

În scrisoarea pastorală adresată credincioșilor, Mitropolitul Ardealului a prezentat relatările celor patru Sfinți Evangheliști despre momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat femeilor mironosițe.

„Din relatările Evangheliei și din tradiția Bisericii, noi știm și numele acestor femei pline de curaj și de devotament. Maria Magdalena, Salomeea, Ioana lui Huza, Marta și Maria, surorile lui Lazăr, Maria lui Cleopa, Suzana, la care se adaugă și alte femei, ale căror nume nu le cunoaștem. Acest grup de femei minunate o aveau în mijlocul lor pe Maica Domnului, care le-a fost sprijinul și modelul pe care l-au urmat”.

Puterea dragostei

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a evidențiat că dragostea puternică a femeilor mironosițe le-a ajutat „să treacă de la lacrimi la bucurie, de la frică la mărturisire vie și plină de curaj a adevărului Învierii”.

„Cele care nu erau considerate în instanțele lumești ale timpului ca martori de încredere au fost alese și trimise de Dumnezeu să vestească Apostolilor și, prin ei, lumii întregi bucuria cea mare a Învierii, a dragostei altruiste, care biruiește moartea”.

La finalul pastoralei, Înaltpreasfinția Sa le-a îndemnat pe femeile creștine să urmeze modelul mironosițelor.

„Femeile creștine de astăzi, mame, soții, fiice, monahii sunt chemate să fie model și urmașe vrednice ale femeilor mironosițe: să ducă mirul rugăciunii în casele lor, să ungă rănile copiilor și ale celor dragi cu mila și adevărul lui Hristos, să vestească Învierea prin viața lor curată și prin râvna și dragostea lor”.

„Bucuria noastră să nu o lăsăm să fie umbrită de nimic, căci ea este nădejdea noastră cea mai mare. Asemenea femeilor mironosițe, să Îl căutăm cu toată ființa noastră pe Hristos Cel Viu, Care este Hrana noastră veșnică”, a încheiat Mitropolitul Ardealului.

Pastorala de Paști a Mitropolitului Laurențiu poate fi citită integral aici.

Foto credit: Mitropolia Ardealului