IPS Ioan la liturghia ITO 2023: „Oricare din frățiile voastre chemați sunteți să lucrați în via Domnului”

„Nu numai noi, preoții, ci oricare din frățiile voastre chemați sunteți să lucrați în via Domnului”, a spus Mitropolitul Banatului duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. „Să vă întoarceți cu pace în eparhiile, în parohiile frățiilor voastre și să fiți alături de ierarhi și de preoți în lucrarea cea duhovnicească”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe participanții la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023.

ITO 2023 s-a încheiat duminică la Timișoara cu Sfânta Liturghie Arhierească oficiată la Catedrala Mitropolitană în prezența celor peste 3.500 de tineri participanți la eveniment veniți din toate eparhiile Patriarhiei Române și din Biserici Ortodoxe Surori.

Au slujit Mitropolitul Ioachim de Bursa (Patriarhia Ecumenică), Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopul Marcu de Kenya (Patriarhia Alexandriei), Episcopul Qais de Erzurum, Vicar Patriarhal al Patriarhiei Antiohiei, Episcopul Ortodox Român Siluan al Ungariei, Mitropolitul Naum de Ruse (Patriarhia Bulgariei), Mitropolitul Gheorghe de Kitros, Katerini și Platamon (Biserica Greciei), Mitropolitul Nicola de Apollonia și Fiera și Episcopul Vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Ecteniile au fost rostite în mai multe limbi ale Bisericilor Ortodoxe Surori, iar, la momentele rânduite din slujbă, catedrala a răsunat de „Crezul” și „Tatăl nostru” recitate de miile de tineri și credincioși participanți.

Părintele Mitropolit Ioan a explicat, în predica sa, ce reprezintă via Domnului din parabola Lucrătorilor viei.

„Oare nu Dumnezeu a sădit via aceasta?” a spus Înaltpreasfinția Sa. „Auziți Cine este săditorul viei, cine este creatorul, făcătorul cerului și al pământului? Și, iată, tot ce a creat Dumnezeu aici, pe pământ, a lăsat omului ca binecuvântare, să trăiască și să se pregătească încet să urce în Împărăția bucuriei lui Dumnezeu.”

După ce Dumnezeu a trimis pe profeți Săi, care au fost uciși de lucrători, a trimis pe Însuși Fiul Său, întrupat din Fecioara Maria, a continuat părintele mitropolit.

„Numai că Fiul lui Dumnezeu nu a venit doar să culeagă roadele viei, ci a lucrat în vie ca Om și Dumnezeu. Auziți: vine Dumnezeu și sapă la rădăcina viței de vie și o udă și-i face toate cele de trebuință și, pe lângă el, a luat lucrători să le arate cum se lucrează o vie din Împărăția lui Dumnezeu.”

„Iubiți frați și surori, Hristos și astăzi trudește în via cea de sus și pe noi ne-a îngăduit pe toți să lucrăm în via cea de jos. Nu numai noi, preoții, ci oricare din frățiile voastre chemați sunteți să lucrați în via Domnului”, a continuat Mitropolitul Banatului.

„Să vă întoarceți cu pace în eparhiile, în parohiile frățiilor voastre și să fiți alături de ierarhi și de preoți în lucrarea cea duhovnicească.”

„O, cât n-ar da unii să fie chemați de Dumnezeu să-I lucreze via! Sunt oameni care se mândresc că lucrează la anumite instituții de stat înalte”, a continuat ierarhul. „Dar nimeni nu este mai presus de cei ce lucrează în via Domnului!”

„Auzi: Să fii, cum s-ar spune într-un cuvânt cotidian, angajat la Dumnezeu! Auziți: frățiile voastre sunteți, prin mila lui Dumnezeu, v-a angajat Dumnezeu nu pe o zi, nu pe un an, ci pe veșnicie, să lucrați și să lucrăm împreună în via Lui.”

„Ce ziceți? Vă veți duce să vă angajați la alți stăpâni, sau rămâneți pe veci lucrători împreună cu Dumnezeu?” a întrebat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. „O, de-ați vedea cum Dumnezeu lucrează cu tine! Când te duci la un bolnav și-l mângâi nu ești singur, Dumnezeu este cu tine.”

„O, fericit este omul care lucrează, cum se spune în popor, cot la cot cu Dumnezeu! Auziți cu Cine lucrează cei care lucrează și sunt în via Domnului nostru Iisus Hristos: cu Hristos împreună. De aceea, românul, de fiecare dată când începea să brăzdeze țarina, zicea: Doamne ajută! Îl chema pe Dumnezeu să-l ajute la plug, Îl chema pe Dumnezeu oriunde să-i ajute la lucru”, a adăugat părintele mitropolit.

„Și noi, de multe ori, dimineața, îl chemăm pe Dumnezeu să vie, să ne ajute toată ziua, însă seara nu-I mulțumim că ne-a ajutat și a fost cu noi o zi întreagă. Auziți: nu așteaptă nicio plată, nici aur, nici argint, ci ar aștepta, la apusul soarelui, să-I mulțumim că a fost cu noi la plug, la școală, în spital.”

„Iubiți frați și surori, nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în clacă, n-așteaptă bani, decât recunoștință din partea noastră.”

În ultima parte a omiliei sale, Mitropolitul Ioan al Banatului a explicat cine vrea să fure azi via Domnului de la Fiul Stăpânului: „Oare ce vor unii să-i fure astăzi lui Dumnezeu? Sufletele noastre, viața noastră”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

„De aceea spune Mântuitorul că Stăpânul a zidit și turn de pază la capătul viei, să poată un lucrător supraveghea ce se întâmplă în vie. Este semnul pazei, este semnul trezviei.”

„Și, de aceea, vă îndemn: Păziți-vă sufletul, păziți-vă viața! Intrați în turnul ridicat de Dumnezeu și privegheați necontenit asupra vieții voastre, că aceasta dorește Satan să mai fure astăzi de la Dumnezeu: inimile și viața noastră.”

„Nu vă lăsați tâlhăriți de Satana. Fiți uniți în credință, în dragoste, fiți uniți în lucrarea cea sfântă în via lui Hristos Domnul!” a încheiat Mitropolitul Ioan.

Mitropolitul și-a încheiat predica îndemnând credincioșii să cânte „Mântuiește, Doamne, poporul Tău!” și „Câți în Hristos v-ați botezat”.

„Auziți în ce ați fost îmbrăcați la botez? În Hristos! Nu vă lepădați de veșmântul acesta preasfânt Care este Hristos. Noi, după ce umblăm o vreme cu unele haine, după o vreme le mai aruncăm. Dar veșmântul acesta preasfânt niciodată nu se învechește, ci este mereu plin de har și de viață”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Sfânta Liturghie Arhierească de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost urmată de ceremonia de închidere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023 și predarea Torței ITO tinerilor din eparhia care va găzdui următoarea ediție a Întâlnirii.

După slujbă, gazda ITO 2023, Mitropolitul Ioan, a înmânat icoane în dar ierarhilor care au participat la eveniment și Starețului Atanasie de la Schitul Prodromu, care a fost prezent la ITO 2023 împreună cu alți monahi din obștea sa și a oficiat o Priveghere cu Liturghie în noaptea de vineri spre sâmbătă.

O icoană în dar de la Mitropolitul Ioan a primit și Arhid. Nikodimos Kabarnos, care, la invitația Înaltpreasfinției Sale, a cântat „Doamne, miluiește!” în limba română.

Foto credit: Basilica. Ro / Mircea Florescu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews