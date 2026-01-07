IPS Ciprian a sfințit apele râului Buzău: Botezul Domnului este un prilej de reînnoire pentru fiecare creștin

De praznicul Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit apele râului Buzău, subliniind că Boboteaza este „un prilej de reînnoire duhovnicească pentru fiecare creștin”.

Arhiepiscopul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre însemnătatea praznicului Bobotezei, numit și Epifania sau Teofania, arătând că această sărbătoare descoperă lumii Taina Preasfintei Treimi și marchează începutul activității publice a Mântuitorului.

Înaltpreasfinția Sa a explicat sensul botezului pocăinței propovăduit de Sfântul Ioan Botezătorul și a subliniat că Hristos a primit botezul în apele Iordanului „nu pentru că ar fi avut nevoie de curățire, ci pentru a sfinți firea apelor și pentru a deschide oamenilor calea înnoirii vieții”.

Totodată, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a arătat că Boboteaza nu este doar o rememorare a unui eveniment istoric, ci o chemare actuală adresată fiecărui creștin de a-și reînnoi viața duhovnicească, de a trăi potrivit făgăduințelor făcute la Sfântul Botez și de a rămâne statornic în credința ortodoxă.

Procesiune către râul Buzău

Clerul și credincioșii de la mai multe biserici din oraș au pornit apoi în procesiune către râul Buzău. Pe esplanada unde se află monumentul închinat Sfântului Mucenic Sava, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a săvârșit slujba Sfințirii Aghesmei Mari, binecuvântând apele râului și pe toți cei prezenți.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a aruncat o cruce de lemn în apă, iar mai mulți tineri curajoși au intrat în râu pentru a o recupera. Cel care a reușit să aducă la mal Sfânta Cruce a fost răsplătit cu o cruciuliță de aur, iar tuturor participanților le-au fost oferite icoane ale praznicului Botezului Domnului.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei