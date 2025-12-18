IPS Casian s-a alăturat bucuriei colindătorilor la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a participat marți la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați, unde, la final s-a alăturat colindătorilor de pe scenă în vestirea bucuriei prilejuite de Nașterea Domnului.

De asemenea, ierarhul a dialogat cu elevii, i-a felicitat pentru munca depusă și le-a oferit daruri.

Evenimentul s-a desfășurat la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ din municipiul Galaţi şi s-a intitulat „Astă sară-i sară mare!“.

Programul a fost variat. Elevii au organizat scenete religioase, au cântat colinde și au recitat poezii cu tematică specifică perioadei de Crăciun.

Au participat mai multe coruri, printre care Corul Psaltic al Seminarului gălăţean, Corul „Camerata Juventus”, Corul de fete „Zefir”, Corul gimnazial „Angelis” şi Corul învăţământului primar.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos