IPS Atanasie: Pocăința nu este o întoarcere spre trecut, ci o deschidere spre adevăr

„Pocăința nu este o întoarcere spre trecut, ci o deschidere spre adevăr”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Dundee, Marea Britanie.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat actualitatea chemării la pocăință, îndemnând credincioșii să părăsească superficialitatea cotidiană pentru a-și redobândi limpezimea inimii.

„Remediul care vindecă toate este tocmai pocăința îmbrăcată în haina iertării, taina iertării care este vie și dăruiește prin urmare viață”, a spus Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Sfântul Ioan Botezătorul a chemat lumea la pocăință, Hristos e cel care primește pocăința ca să dăruiască iertare, iar iertarea e cea care aduce înviere tainică”.

Moment de bucurie

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit întru diacon pe ipodiaconul Emanuel Brezianu, pe seama parohiei din Dundee.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a descris misiunea diaconală ca o jertfă a smereniei și a ascultării.

La slujbă a participat și Consulul General al României la Edinburgh, Andreea Berechet. Excelența Sa a felicitat lucrarea Bisericii în sprijinul românilor din Marea Britanie.

Lăcașul de cult din Dundee are o valoare istorică, fiind prima biserică ortodoxă românească din Scoția.

Foto credit: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord